Deutscher Netflix-Film erobert in 35 Ländern Platz 1: Es geht um eine unglaubliche Enthüllung

Vor wenigen Tagen startete die deutsche Rom-Com She said Maybe bei Netflix. Und schon hat sie in zig Ländern Platz 1 der Streaming-Charts erobert.

Seit dem 19. September 2025 streamt die deutsche Netflix-Komödie She said Maybe und katapultiert sich nicht nur in Deutschland an die Spitze der Film-Charts. Seit gestern ist sie in ganzen 35 Ländern auf Platz 1 (via FlixPatrol ). Das Erfolgsrezept könnte auch sein, dass die romantische Komödie stark an die beliebten Filme Crazy Rich und Plötzlich Prinzessin! erinnert: Dort wartet eine ähnliche Enthüllung auf die ahnungslose Protagonistin.

She said Maybe auf Netflix: Plötzlich reich in Istanbul

In dem Film von Buket Alakus und The Chau Ngo wird Mavi (Beritan Balci) von ihrem Freund mit einer Istanbul-Reise überrascht. Die junge Architektin soll ihre Wurzeln kennenlernen und erfährt überraschend, dass sie dem türkischen Adel entstammt. Mit der Enthüllung kommen nicht nur neue Privilegien, sondern auch strenge Erwartungen: Zwischen Tradition, Verpflichtung und ihren eigenen Wünschen droht Mavis Liebesleben ins Wanken zu geraten.

Wie in Crazy Rich muss Mavi ihre kulturellen Wurzeln entdecken. Doch nicht nur die, sondern auch gleichzeitig den völlig anderen Lebensstandard der Superreichen. Da ist die Verwirrung vorprogrammiert, nicht nur im eigenen Selbstbild, sondern auch in der Liebe.



Auch interessant:

Netflix-Debüt für Influencerin Caro Daur

Während in She said Maybe viele unbekanntere Schauspieler:innen für viel frischen Wind sorgen, hat sich auch eine von Deutschlands erfolgreichsten Influencerinnen in den Film geschlichen: Caro Daur. Die Hamburgerin mit den 4,6 Millionen Followern spielt dabei die beste Freundin von Mavi. Es ist ihre zweite Rolle, nachdem sie 2022 ihr Schauspieldebüt in einer Folge von Das Traumschiff gab. Abseits von Instagram dürfte aber Katja Riemann das bekannteste Gesicht in She said Maybe sein, die hier Mavis Mutter mimt.

Das sind die aktuellen Netflix-Film-Charts:

Nachdem eine lange Zeit die Charts vor allem durch Thriller und Crime-Filme dominiert wurden, scheinen die Rom-Coms wieder gefragter zu sein, denn auch der zweitplatzierte Film The Wrong Paris schmückt sich mit einer unerwarteten Enthüllung und einem daraus resultierenden Liebeschaos. Statt nach Istanbul geht es hier allerdings ans Set einer Dating-Show.