Deutsches Vikings in exklusivem Trailer: Netflix' Barbaren lassen die Welt brennen

Die deutsche Netflix-Serie Barbaren startet Ende Oktober 2020. Damit ihr bis dahin nicht auf eure History-Dosis a la Vikings verzichten müsst, haben wir exklusiv einen Trailer für euch.

Uns hat der erste Trailer zur kommenden deutschen Netflix-Serie Barbaren schon sehr neugierig gemacht. Nun haben wir für euch exklusiv einen zweiten, längeren Trailer, der die dramatischen Verwicklungen in der Serie noch deutlicher hervorhebt.

Das erste bewegte Material von Barbaren war 1:06 Minuten lang. Nun könnt ihr knapp 2:02 Minuten von der Serie schauen, die auf unsere heimische Frühgeschichte blickt. Ich durfte die Serie bereits komplett sehen und möchte sie besonders Fans von Historienserien ans Herz legen.

Hinter ähnlich gelagerten Serien wie Vikings, Rom oder Spartacus muss sich Barbaren definitiv nicht verstecken. Dies könnt ihr auch im Trailer sehen: Es geht um Verrat aus den eigenen Reihen, um blutige Kämpfe zwischen Freunden und Feinden sowie um eine der wichtigsten Schlachten in unserer Geschichte.

Schaut auf den Trailer zu Barbaren von Netflix!

Barbaren - S01 Trailer (Deutsch) HD

Diese wahre Geschichte greift Netflix mit Barbaren auf

Zurückgeblickt wird in Barbaren auf das Jahr 9 n. Ch. in der germanischen Region, also ca. 835 Jahre vor der Geschichte und deutlich südlicher in Europa gelegen, als jene Geschichte, die in Vikings eine Rolle spielt.

Die römischen Besatzer unter der Leitung des Statthalters Varus fordern neue Abgaben. Die Stämme sind untereinander verfeindet und können sich gegen das Imperium nicht wehren. Die cheruskische Fürstentochter Thusnelda und der Krieger Folkwin Wolfspeer wollen das nicht hinnehmen und starten einen Coup.

Aber die Römer entsenden Varus' Ziehsohn Arminius, den Germanen eine Lektion zu erteilen. Dieser ist ein gebürtiger Cherusker und muss sich aber bald für eine Seite entscheiden. Gemeinsam mit Thusnelda vereint er die verfeindeten Stämme und führt sie in eine Schlacht gegen die römische Supermacht. Wie diese ausging, ist durch den Geschichtsunterricht bekannt.

Am 23. Oktober 2020 startet Barbaren auf Netflix.



Seit ihr neugierig auf Barbaren? Werdet ihr euch die Serie auf Netflix anschauen?