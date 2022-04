Dexter: New Blood – Gewinnt die langersehnte Revival-Serie auf DVD oder Blu-ray

Ab dem 28. April ist Dexter: New Blood endlich auch auf DVD, Blu-ray und im limitierten Blu-ray Steelbook erhältlich – mit exklusivem Bonusmaterial zu Dexters Leben und der Entstehung der Kultserie. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Das Warten hat ein Ende: Nach einem Jahrzehnt Bildschirmpause führt Dexter Morgan seine blutige Geschichte in der 10-teiligen Miniserie Dexter: New Blood fort. Darin kehrt nicht nur Michael C. Hall in seiner Paraderolle als Dexter Morgan zurück, sondern auch Clyde Phillips als Showrunner. Beide wirkten bereits in der preisgekrönten Originalserie Dexter mit und wurden hierfür mehrfach ausgezeichnet.

Dexter: New Blood – Must-Have für alle Crime-Fans

Fast 10 Jahre sind vergangen seit der Serienkiller und Forensiker des Miami-Metro Police Department, Dexter Morgan, seinen Tod vortäuschte und sein altes Leben hinter sich ließ. Mittlerweile lebt Dexter unter dem Radar und mit neuer Identität in der kleinen Stadt Iron Lake in Upstate New York.

Seinen dunklen Begleiter hat er seither erfolgreich unterdrückt. Mit einem normalen Job und einer neuen Partnerin scheint er sein Leben im Griff zu haben – bis sein Sohn auftaucht und seine Welt auf den Kopf stellt. In seiner Verunsicherung gibt Dexter seinem mörderischen Drang nach und gerät bald auf Kollisionskurs mit einem sehr gefährlichen Einheimischen.

