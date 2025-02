Die 1. Staffel der neuen Star Trek-Serie ist im Kasten – ein Fanliebling vom Raumschiff Voyager ist an Bord

Die nächste Live-Action-Serie aus dem Star Trek-Universum kommt mit Warp 9 auf uns zu. Nach über einem halben Jahr ist die Debüt-Season der Sci-Fi-Serie mittlerweile abgedreht.

In der nahen Zukunft öffnen sich die Pforten der Starfleet Academy. Die nunmehr zehnte Star Trek-Serie wird sich um die Studierenden und Dozent:innen der prestigeträchtigen Sci-Fi-Ausbildungsstätte drehen und bringt mit Doktor-Darsteller Robert Picardo sogar einen Fanliebling aus der 90er-Serie Star Trek: Raumschiff Voyager zurück.

Die 1. Staffel ist seit dieser Woche in Toronto abgedreht, wie einige der Stars auf Instagram verkündeten (via TrekMovie ). Nun gehen die ersten zehn Episoden in die Post-Production.

Star Trek: Starfleet Academy ist im Kasten: Staffel 1 kann kommen

Zu den jungen Kadettinnen der Sci-Fi-Akademie zählen Bella Shepard (Wolf Pack) und Zoë Steiner (Significant Others) in noch nicht näher benannten Rollen. Auf Instagram teilte Shepard ein Bild von sich in der Starfleet Academy-Collegejacke nach dem Drehschluss. Dazu schreibt sie: "Staffel 1 von Starfleet Academy ist im Kasten. Danke Universum, danke Sterne für diese verrückte Reise und all die Leute, mit denen ich sie geteilt habe."

Ihre Star Trek-Kommilitonin Steiner schreib auf ihrem Insta-Profil : "Es war mit Sicherheit eines der herausforderndsten und erfüllendsten Dinge, die ich je gemacht habe – sowohl auf kreativer als auch auf persönlicher Ebene. Ein großes Dankeschön an die gesamte Crew und das Produktionsteam für ihr wahnsinniges Engagement und ihre harte Arbeit, ihre kreative Zusammenarbeit und ihre konsequente Unterstützung während des gesamten Prozesses."

Hoffen wir, dass ihr Trek-Projekt besser ankommt, als der zuletzt allgemein verrissene Streaming-Film Star Trek: Section 31 mit Michelle Yeoh.

Weitere Cast-Mitglieder von Star Trek: Starfleet Academy

Neben zahlreichen Jungstars als Student:innen der Akademie, wurden ältere Rollen prominenter besetzt. Oscarpreisträgerin Holly Hunter spielt die Akademie-Kanzlerin, Gina Yashere ist als Dozentin an Bord und Paul Giamatti als mysteriöse Figur mit dunkler Vergangenheit. Mit Tig Notaro als Jett Reno, Mary Wiseman als Sylvia Tilly und Oded Fehr als Admiral Vance sind auch mehrere Figuren aus Star Trek: Discovery vertreten, da Starfleet Academy daran anschließt.

Und das Beste: Robert Picardo spielt nicht nur nach über 20 Jahren wieder in Star Trek mit, sondern kehrt auch in seiner ikonischen Holo-Doktor-Rolle aus Raumschiff Voyager zurück. Da Starfleet Academy im 32. Jahrhundert spielt, bedeutet das, dass er mittlerweile 800 Jahre auf dem Holobuckel hat.

Wann startet die neue Star Trek-Serie Starfleet Academy?

Da Sci-Fi-Serien sehr aufwendig in der Post-Production sind, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis sich die 1 Season von Star Trek: SA auf unseren Bildschirmen materialisiert. Vor Ende 2025, oder realistischer 2026, sollte man nicht damit rechnen.