Die 10 besten Horrorfilme 2019 - Mit Zombieland 2, aber ohne ES 2

Nachdem das Horror-Jahr 2018 vorwiegend originelle Stoffe hervorbrachte, wurden Fans in diesem Jahr mit Franchise-Fortsetzungen (Annabelle 3, Zombieland 2) und Reboots (Child's Play) geradezu überschüttet. Ein Blick auf die wahren Highlights zeigt aber: neue Horrorstoffe erfreuen sich größerer Beliebtheit.

Bevor wir uns also in ein neues Horrorjahr mit Fortsetzungen zu Saw, Halloween und The Conjuring stürzen, blicken wir auf eure 10 besten Horrorfilme 2019 zurück.

Das Sequel zur Stephen King-Adaption ES schlug sich mit einem Einspiel über 470 Millionen Dollar weltweit zum erfolgreichsten Horrorfilm des Jahres. In die Top 10 eurer besten Horrorfilme des Jahres hat es ES Kapitel 2 überraschenderweise nicht geschafft.

Wie kommt die Top 10 der besten Horrorfilme 2019 zustande?

Ihr habt entschieden, denn die Top 10 basiert auf den Bewertungen der Moviepilot-Community. Ausgewählt wurden Horrorfilme mit mindestens 100 Bewertungen, die ihren deutschen Kinostart oder Start auf DVD, Blu-ray und VoD zwischen dem 01.01.2019 und 31.12.2019 hatten.