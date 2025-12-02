Von Fantasy-Hit bis zu extrem spannendem Thriller: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon & Co.

Welche Filme haben sich dieses Jahr als Originalproduktionen von Netflix, Amazon und Co. richtig gelohnt? Unser Ranking zu den Streaming-Film-Highlights 2025 verrät euch, welche Fantasyfilme, Thriller und Dramen ihr gesehen haben solltet.

Das Streaming-Jahr neigt sich dem Ende zu. Wer wirklich großartige Filme unter den unzähligen Veröffentlichungen bei Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Apple TV finden will, muss zuweilen tief graben. Damit ihr euch nicht erst zehn mittelmäßige Filme anschauen müsst, um schließlich doch auf Streaming-Gold zu stoßen, haben wir nach den besten Streaming-Filmen 2024 auch unsere 10 Film-Highlights des Jahres 2025 im Stream für euch gerankt.

Das sind die 10 besten Streaming-Filme 2025

Welcher Streaming-Film hat 2025 die höchste Bewertung der Moviepilot-Community-erreicht? Welche der heiß erwarteten Netflix-Filme 2025 erwiesen sich als wirkliche Highlights? Und welche Geheimtipps kamen für Filmfans dieses Jahr aus dem Nichts? Das und mehr klären Esther, Matthias und Jan Felix, wenn sie sich im Rückblick über schwelgend schöne Bilder und nervenzerfetzende Spannung unterhalten.

Der Fantasy-Animationfilm Kpop Demon Hunters schwang sich 2025 nicht ohne Grund zum erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten. Wake Up Dead Man übertraf die hohen Erwartungen an ein Knives Out-Sequel sogar noch. Ein oscarnominierter, bester Film des Jahres wurde als hinreißende Romanverfilmung bei Amazon hingegen fast völlig übersehen. Zwischen Katastrophenfilmen und Menschen, die einfach ihre Jobs gut machen, gab es dieses Filmjahr im Stream viel zu entdecken.

Die besten Streaming-Filme 2025 in alphabetischer Reihenfolge:

