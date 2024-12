Die 16-teilige Zombieserie, die einen Emmy gewann und besser bewertet wird als The Walking Dead

Es gibt wohl keine beliebtere Zombieserie als The Walking Dead. Trotzdem können wir euch einen Geheimtipp empfehlen, der bei Rotten Tomatoes zum Beispiel deutlich besser bewertet ist.

Wenn es um Zombieserien geht, steht The Walking Dead unangefochten an der Spitze der populärsten Produktionen. Trotzdem gibt es neben dem Klassenprimus auch noch kleinere Genre-Vertreter zu entdecken, die teilweise besser ankommen als der Spitzenreiter.

Aus Frankreich stammt beispielsweise der Zombie-Geheimtipp The Returned, der aus zwei Staffeln mit je acht Folgen besteht. Hier müssen sich Menschen mit vielen Nahestehenden auseinandersetzen, die plötzlich aus dem Totenreich zurückkehren.

Zombie-Geheimtipp: Darum geht es in The Returned

Im Mittelpunkt der Serie von Fabrice Gobert steht ein kleines französisches Bergdorf, in dem nicht nur der Pegelstand des örtlichen Sees mit besorgniserregendem Tempo abnimmt. Bald kommt es zu einem Massensuizid von Tieren, während verstorbene Menschen aus dem Totenreich zurückkehren. Hinzu kommt, dass diese mysteriösen Untoten ihr vorheriges Leben wiederaufnehmen, als wäre nichts geschehen.

Schaut hier einen deutschen Trailer zu The Returned Staffel 1:

The Returned - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Returned wird nicht nur bei Rotten Tomatoes gefeiert

Die französische Zombieserie präsentiert im Vergleich zu The Walking Dead also nicht die klassische Art von Untoten, die halb verfault und hirnlos durch die Gegend schlurfen oder rennen. In The Returned werden die Hauptfiguren eher mit geisterähnlichen Wiederkehrern konfrontiert.

Bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes bringt es die Zombieserie auf einen stolzen Wertungsschnitt von 97 Prozent. The Walking Dead verzeichnet dagegen niedrigere 79 Prozent . Bei der Moviepilot-Community zählt die französische Produktion mit einem Schnitt von 7,7 auch zu den 3 besten Serien ihrer Art. The Returned wurde 2013 außerdem mit dem International Emmy Award als beste Dramaserie ausgezeichnet.

Das US-Remake The Returned brachte es im Gegensatz dazu auf nur eine Staffel und ist sehr viel weniger wohlwollend bewertet.

Wo und wie kann man The Returned schauen?

In einer Streaming-Flatrate ist die Zombieserie derzeit nirgends verfügbar. Ihr könnt beide Staffeln von The Returned bei Anbietern wie Amazon Prime kaufen oder dort mit einem siebentägigen Probeabo im Zusatz-Channel ARTHAUS+ schauen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch bei unserer internationalen Schwesternseite AdoroCinema erschienen.