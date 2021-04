Die 2. Staffel Shadow and Bone ist so gut wie sicher & die Aussichten sind herrlich düster

Wer Shadow and Bone bei Netflix durchgeschaut hat, dürstet garantiert nach Staffel 2. Dazu gibt es spannende Ausblicke, die uns an dunkle Orte der Fantasy-Welt der Grisha führen.

Am Freitag ist mit Shadow and Bone - Legenden der Grisha bei Netflix eine außergewöhnliche neue Fantasy-Serie gestartet. Wer die 8 Folgen so schnell durchgesuchtet hat wie wir, wird sich am Ende unweigerlich fragen, wann Staffel 2 kommt.

Wir haben für euch die Hinweise auf eine 2. Staffel bei Netflix gesammelt und zeigen euch außerdem mit etwas Buchwissen im Hinterkopf, wo die Reise von Shadow and Bone noch hingeht für die unterschiedlichen Figuren.

Wann kommt Staffel 2 von Shadow and Bone zu Netflix?

Eine offizielle Bestätigung von Netflix zur 2. Staffel von Shadow and Bone gibt es derzeit noch nicht, doch die Zeichen stehen günstig. Das Hype-Level der Fans hat ein Maximum erreicht und die Kritiken sind euphorisch. Wenn dazu passend auch die Zuschauerzahlen stimmen, sollte der Fortsetzung nichts mehr im Weg stehen, auch wenn Season 2 dann wohl frühestens 2022 kommt.

© Netflix Shadow and Bone-Feinde in Staffel 2: Alina & Kirigan

What's on Netflix will übrigens schon vor mehreren Wochen aus geheimer Quelle gehört haben, dass Staffel 2 insgeheim längst in Auftrag gegeben wurde. Vorlagen-Autorin und Produzentin Leigh Bardugo verriet CBR bereits:

Wir haben viel vor! Doch es ist nicht unsere Entscheidung, ob wir es durchziehen dürfen. Aber ja, wir haben viele Pläne und viele [Vorlagen-]Bücher, in denen noch eine langer Weg vor uns liegt. Wie meine Leser*innen wissen, mag ich einen guten Cliffhanger. Ich will, dass ihr am Ende mit der [Staffel 1]-Story zufrieden seid, aber auch verzweifelt mehr wollt.

Showrunner Eric Heisserer ergänzte siegesgewiss: "Es wäre eine Mutprobe, mir keine weitere Staffel zu geben, Netflix!" Optimismus für Shadow and Bones' Fortführung liegt in der Luft.

© Netflix Shadow and Bone schmiedet schon große Pläne für Staffel 2

Schauen wir also genauer, was eine 2. Staffel für die einzelnen Protagonisten von Shadow and Bone bereithalten dürfte. (Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1 und minimale Spoiler zu den Grishaverse-Büchern, auch wenn wir natürlich nicht die gesamte Handlung der Romanvorlagen * verraten.)

Nach dem Cliffhanger von Staffel 1 wird es in Shadow and Bone noch dunkler

Am Ende der 1. Staffel Shadow and Bone enthüllt die Netflix-Serie, dass General Kirigan (Ben Barnes) aka der Dunkle nicht in der Schattenflur umgekommen ist. Von Narben entstellt ist er den Klauen der monströsen Volkra entkommen.

© Netflix Shadow and Bone: Kirigan ist in Staffel 2 nicht mehr ganz so schön

Die unheimlichen Schatten-Wesen, die ihm aus der Flur heraus als Diener nachfolgen, sind keine verwandelten Volkra. In den Büchern tragen sie den Namen Nichevo'ya und wurden aus verbotener Magie (Merzost) erschaffen. Sie sollen dem Bösewicht in Staffel 2 bei seinen weiteren Plänen zur Machtergreifung in Ravka unterstützen. Wunden, die diese Kreaturen reißen, können von Grisha nicht geheilt werden.

Alina und Mal haben in der 2. Staffel Shadow and Bone eine große Reise vor sich

Die Sonnenkriegerin Alina (Jessie Mei Li) hat es zusammen mit ihrem Freund Mal (Archie Renaux) am Ende der 8. Episode von Shadow and Bone nach West-Ravka ans Meer geschafft. Alina kontrolliert ihre durch den Kräftemehrer des Hirschgeweihs gesteigerte Macht nun selbst. Doch im Kampf gegen den Dunklen reicht das nicht aus.

© Netflix Shadow and Bone: Mal und Alina

Im auf das erste Shadow and Bone-Buch Goldene Flammen * folgenden Band Eisige Wellen * begeben Alina und Mal sich im Zuge ihrer Flucht vor dem Dunklen aufs Meer. Dort suchen sie etwas, was die Macht der Sonnenkriegerin weiter steigern könnte, um sie den Kräften des Grisha-Generals ebenbürtig zu machen. Auf ihrer Seereise treffen sie auf einen absoluten Fan-Liebling, der dem Netflix-Publikum zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt ist: den Freibeuter Sturmhond.

Die Krähen bekommen in Staffel 2 von Shadow and Bone wohl endlich ihren großen Raubzug

Die Netflix-Serie Shadow and Bone führte bereits Figuren ein, die im Grishaverse der Bücher erst später auftauchen: Die Diebesbande der Krähen, also Kaz (Freddy Carter), Inej (Amita Suman) und Jesper (Kit Young), erhielten eine Vorgeschichte. Am Ende von Staffel 1 sind sie nun an dem Punkt, um den aberwitzigen Heist aus ihrem eigenen Buch Das Lied der Krähen * zu erzählen.

© Netflix Shadow and Bone: Die Krähen sammeln sich für Staffel 2

Auf der Suche nach einer Grisha-Entherzerin müssen sie den Blick auf ihrem Schiff nicht weit schweifen lassen: Nina Zenik (Danielle Galligan) stößt zur Bande, um zu helfen, in die uneinnehmbare Festung der Hexenjäger einzudringen: Das Eistribunal ist Hauptsitz der Düskelle in Ravkas nördlichem Nachbarland Fjerda.

Um sich dort zurechtzufinden, brauchen die Krähen den Drüskelle Matthias (Calahan Skogman). Der sitzt dank Nina allerdings im schlimmsten Gefängnis von Ketterdam. Ihr merkt schon: Die Krähen haben in Staffel 2 von Shadow and Bone viel vor.

Shadow and Bone und die anderen Streaming-Highlights im April 2021

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis zum heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.



Auf was in Netflix' 2. Staffel von Shadow and Bone freut ihr euch am meisten?