Shadow and Bone bei Netflix: Alle Bücher zur Fantasy-Serie und warum sie sich lohnen

Netflix' Fantasy-Serie Shadow and Bone basiert auf den 7 Büchern des Grishaverse von Leigh Bardugo. Erfahrt hier die richtige Reihenfolge und warum die Lektüre gerade jetzt lohnenswert ist.

Die 1. Staffel von Shadow and Bone - Legenden der Grisha ist zu Netflix gekommen. Wer die 8 Folgen der Fantasy-Serie bereits durchgeschaut hat und sich nach der geplanten 2. Staffel Shadow and Bone sehnt, sollte unbedingt ein Blick in die Buch-Vorlagen werfen.



Die Fantasy-Bücher von Leigh Bardugo, auf denen die Serie Shadow and Bone basiert, können euren Durst jetzt nämlich am besten stillen. Wir zeigen im Folgenden allen neuen Fans und Netflix-Zuschauer*innen, die den Roman Goldene Flammen lesen wollen:

Die richtige Reihenfolge der Romane von Leigh Bardugos Grishaverse.

von Leigh Bardugos Grishaverse. Und warum das Lesen der Shadow and Bone-Vorlagen sich auszahlt.

© Netflix Shadow and Bone entstand nach dem Roman Goldene Flammen

Shadow and Bone: Welche Bücher gibt es und in welcher Reihenfolge solltet ihr sie lesen?

Insgesamt existieren 7 Romane im sogenannten Grishaverse (Universum der Grisha) von US-Autorin Leigh Bardugo: eine Trilogie und zwei Dilogien. Durch zahlreiche Querverweise, Figurenüberläufer und die zeitliche Abstimmung der Handlungen erhöht sich die Lese-Freude, wenn ihr die Shadow and Bone-Bücher in der Chronologie ihres Erscheinens entdeckt. Die Netflix-Serie hat den erste Band mit vorgezogenen Figuren des vierten Buchs verfilmt.

Shadow and Bone: Goldene Flammen & das Grishaverse auf Deutsch

Hier findet ihr die Liste der Romane in deutscher Sprache. Fangt am besten mit Alinas Geschichte in Goldene Flammen an und lest dann in der angegebenen Reihenfolge weiter. Wer als Netflix-Fan von Kaz, Jesper und Inej nicht drei Bücher warten will, um die Krähen wiederzutreffen, kann zur Not auch direkt in Das Lied der Krähen einsteigen. Buch 6 und 7 brauchen allerdings definitiv das Vorwissen der anderen Bücher.

© Knaur Bücher: Die Shadow and Bone-Trilogie

Die Shadow and Bone-Trilogie (Alinas Geschichte)

Die Krähen-Dilogie (Raubzüge der Krähen)

Die King of Scars-Dilogie (zum erst später eingeführten Nikolai)

Geplant ist außerdem ein 8. Buch, das die Geschichte der Krähen abschließt. Die ergänzende Literatur zu Shadow and Bone umfasst außerdem:

Die Sprache der Dornen: Mitternachtsgeschichten * (Märchen aus dem Grishaverse)

* (Märchen aus dem Grishaverse) Das Leben der Heiligen * (die Heiligen und Märtyrer aus Ravkas Religion; war sogar in der Netflix-Serie zu sehen) - erscheint am 1. September 2021

© Netflix Shadow and Bone

Das Grishaverse im Original: Shadow and Bone auf Englisch

Zwei Kurzgeschichten existieren nur digital und auf English. Diese bitte erst nach Shadow and Bone 1 lesen oder wenn ihr die Netflix-Serie vollständig gesehen habt:

The Demon in the Woods * (Prequel-Kurzgeschichte über den Dunklen)

* (Prequel-Kurzgeschichte über den Dunklen) The Tailor (Genya-Kurzgeschichte parallel zu Shadow and Bone)

Warum der Einstieg ins literarische Grishaverse sich nach Netflix' Shadow and Bone lohnt

Von der langen Liste an Shadow and Bone-Büchern sollten sich selbst Wenig-Leser*innen nicht abschrecken lassen, denn die Fantasy-Romane sind nicht lang. Goldene Flammen hat zum Beispiel nur 350 Seiten und erleichtert einen schnellen Einstieg in die von Leigh Bardugo erschaffenen Welt.

Vier Gründe empfehlen die Lektüre auch nach dem Schauen der Netflix-Serie Shadow and Bone besonders:

© Netflix Lasst euch von der Wand an Shadow and Bone-Büchern nicht abschrecken

Erstens: Wer beim Schauen der Netflix-Serie trotz erklärendem Lexikon der Shadow and Bone-Begriffe von der Komplexität des Grishaverse fasziniert aber überfordert war, wird von den Romanen langsamer und tiefgehender an Entherzer, Kräftemehrer, Drüskelle und Co. herangeführt. Ein tiefgreifendes Verständnis der Welt ist dabei garantiert (auch dank Shadow and Bone-Karte und Grisha-Übersicht).

Zweitens: Leigh Bardugo hat bei ihrer Art zu Schreiben ein Händchen dafür eingängige Figuren zu erschaffen, die allesamt fehlerbehaftet sind, aber dadurch nur umso mehr Tiefgang und Liebenswürdigkeit erhalten. So könnt ihr zum Beispiel die Krähen noch besser kennenlernen und endlich erfahren, warum Kaz immer Handschuhe trägt.

© Netflix Die Krähen haben ihre ganz eigenen Grishaverse-Bücher

Drittens: Das Warten auf Staffel 2 von Shadow and Bone bei Netflix wird eine ganze Weile dauern, sofern der Streaming-Dienst sie bestellt. Die Ungeduld eindämmen können Leser*innen aber ganz einfach, indem sie sich den weiteren Verlauf der Geschichte schon jetzt auf dem Papier (oder eBook-Reader) aneignen und mitfiebern. Denn ja: Es steht noch Großes bevor.

Viertens: Für die Bücher-Fans ist es faszinierend, wie die Netflix-Serie teils große, teils subtile Änderungen vornimmt, dabei der Vorlage Respekt zollt und an kleinen Stellschrauben dreht, um die Story im Bild-Medium zu verbessern: eine spannende Studie zur Serien-Erzählung gewissermaßen. Wenn ihr die Romane gelesen habt, macht der Rewatch von Staffel 1 danach doppelt so viel Spaß.

