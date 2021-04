Netflix' Fantasy-Welt von Shadow & Bone erklärt: Alle Begriffe, Orte und Magier des Grishaverse

Shadow and Bones bei Netflix konfrontiert uns mit einem ganzen Vokabular neuer Begriffe. Unser Grishaverse-Lexikon erklärt im Überblick welches Wort was bedeutet.

Mit Shadow and Bone - Legenden der Grisha zaubert Netflix eine außergewöhnliche Fantasy-Erzählung, von einer jungen Frau mit besonderen Kräften, die ihre kriegsgebeutelte Heimat retten soll. Wer die Buchvorlagen von Leigh Bardugo nicht kennt, kann in der komplexen Welt am Anfang ein wenig überfordert sein. Deshalb gibt's hier ein Nachschlagewerk der wichtigsten Begriffe aus Shadow and Bone.



Die Netflix-Serie im Check: Shadow and Bone ist als überragende Fantasy der beste Game of Thrones-Ersatz

Per Video lieferte Netflix bereits einen Shadow and Bone-Crashkurs für Anfänger. Weil dort aber längst nicht alles erklärt wird, haben wir ein kleines Glossar als Übersicht zum sogenannten Grishaverse gebastelt, wo ihr neue Begriffe aus der Serie nochmal nachlesen könnt.

© Netflix Shadow and Bone: der Dunkle und die Sonnenkriegerin

In der Liste findet ihr die deutschen Begriffe zusammen mit ihrem englischen Äquivalent (in Klammern dahinter, sofern die Worte sich unterscheiden). Unterteilt haben wir unseren alphabetischen Shadow and Bone-Überblick fürs Netflix-Publikum dabei in:

Orte : Alles, um euch auf der Karte von Shadow and Bone zurechtzufinden

: Alles, um euch auf der Karte von Shadow and Bone zurechtzufinden Personen-Bezogenes : Grisha-Orden, Titel und Gruppen

: Grisha-Orden, Titel und Gruppen Magie: Kreaturen, alles Zauberhafte sowie Gegenstände

Shadow and Bone bei Netflix: Die Orte des Grishaverse auf der Karte

Die Karte des Grishaverse mag in der Netflix-Serie Shadow and Bone dank ihrer Fantasie-Schrift unleserlich sein, findet sich verständlicher aber in jeder Buchvorlage von Leigh Bardugo *. Die wichtigsten Länder, Städte und Orte haben wir hier aufgeschlüsselt und erklärt.

© Hachette / Orion Books / Leigh Bardugo Shadow and Bone: Karte von Ravka und den Nachbarländern

Arkesk - Stadt im Norden von West-Ravka ↑, nahe der Grenze zu Fjerda ↑

- Stadt im Norden von West-Ravka ↑, nahe der Grenze zu Fjerda ↑ Banja - gemeinschaftliches Bad im Kleinen Palast ↑ ähnlich einer Sauna

- gemeinschaftliches Bad im Kleinen Palast ↑ ähnlich einer Sauna Chernast - Stadt und Militär-Außenposten im kalten Norden von Ost-Ravka ↑, nahe der Grenze zu Fjerda ↑

- Stadt und Militär-Außenposten im kalten Norden von Ost-Ravka ↑, nahe der Grenze zu Fjerda ↑ Djerholm - Hauptstadt von Fjerda ↑

- Hauptstadt von Fjerda ↑ Eistribunal (Ice Court) - Militärfestung in Djerholm ↑ in Fjerda ↑, Hauptsitz der Düskelle ↑

- Militärfestung in Djerholm ↑ in Fjerda ↑, Hauptsitz der Düskelle ↑ Fjerda - nördliches Nachbarland von Ravka ↑, verfolgt Grisha ↑ als Hexen, im Grishaverse skandinavisch inspiriert

- nördliches Nachbarland von Ravka ↑, verfolgt Grisha ↑ als Hexen, im Grishaverse skandinavisch inspiriert Flur, die (the Fold) - Kurzform der Schattenflur ↑, von Monstern bewohnte Region aus Dunkelheit, die Ravka ↑ teilt und einst vom Schwarzen Ketzer ↑ erschaffen wurde

- Kurzform der Schattenflur ↑, von Monstern bewohnte Region aus Dunkelheit, die Ravka ↑ teilt und einst vom Schwarzen Ketzer ↑ erschaffen wurde Großer Palast (Grand Palace) - Wohnsitz des Zaren ↑ in Os Alta ↑

- Wohnsitz des Zaren ↑ in Os Alta ↑ Hellgate - berüchtigtes Gefängnis in Ketterdam ↑

- berüchtigtes Gefängnis in Ketterdam ↑ Kaelisch (Kaelish) - Bewohner der Wandernden Insel ↑

- Bewohner der Wandernden Insel ↑ Keramzin - kleines Dorf im Süden von Ost-Ravka ↑ mit dem Waisenhaus, wo Alina und Mal großgeworden sind

- kleines Dorf im Süden von Ost-Ravka ↑ mit dem Waisenhaus, wo Alina und Mal großgeworden sind Kerch - kleine Inselnation und Handelsknotenpunkt in der Wahren See ↑ westlich von Ravka ↑, im Grishaverse niederländisch inspiriert

- kleine Inselnation und Handelsknotenpunkt in der Wahren See ↑ westlich von Ravka ↑, im Grishaverse niederländisch inspiriert Ketterdam - Hauptstadt des Inselreichs Kerch ↑

- Hauptstadt des Inselreichs Kerch ↑ Kleiner Palast (Small Palace) - Ausbildungs- und Wohnort der Grisha ↑ in Os Alta ↑ nahe dem Großen Palast ↑

- Ausbildungs- und Wohnort der Grisha ↑ in Os Alta ↑ nahe dem Großen Palast ↑ Kribirsk - Stadt am Rand der Schattenflur ↑ in Ost-Ravka ↑, Anlaufstelle für die Skiffs ↑ aus Novokribirsk ↑, Heimatort des königlichem Archivs

- Stadt am Rand der Schattenflur ↑ in Ost-Ravka ↑, Anlaufstelle für die Skiffs ↑ aus Novokribirsk ↑, Heimatort des königlichem Archivs Novokribirsk - Stadt am Rand der Schattenflur ↑ in West-Ravka ↑, Anlaufstelle für die Skiffs ↑ aus Kribirsk ↑

- Stadt am Rand der Schattenflur ↑ in West-Ravka ↑, Anlaufstelle für die Skiffs ↑ aus Kribirsk ↑ Novyi Zem - Nation westlich der Wahren See ↑, im Grishaverse afrikanisch inspiriert

- Nation westlich der Wahren See ↑, im Grishaverse afrikanisch inspiriert Ravka - Haupthandlungsort von Shadow and Bone, von einem Zaren ↑ regierte Nation mit langer militärischer Geschichte, wo Grisha ↑ nicht verfolgt werden, sondern in der Armee dienen, im Grishaverse russisch inspiriert

- Haupthandlungsort von Shadow and Bone, von einem Zaren ↑ regierte Nation mit langer militärischer Geschichte, wo Grisha ↑ nicht verfolgt werden, sondern in der Armee dienen, im Grishaverse russisch inspiriert Ryevost - Stadt im mittleren Ost-Ravka ↑, nahe den Bergen

- Stadt im mittleren Ost-Ravka ↑, nahe den Bergen Ödsee, die (the Unsea) - anderer Name für die Schattenflur ↑

- anderer Name für die Schattenflur ↑ Os Alta - Hauptstadt von Ravka ↑ mit Sitz des Zaren ↑ im Westen des Landes

- Hauptstadt von Ravka ↑ mit Sitz des Zaren ↑ im Westen des Landes Os Kervo - große Hafenstadt ganz im Osten von Ravka ↑ an der Wahren See ↑

- große Hafenstadt ganz im Osten von Ravka ↑ an der Wahren See ↑ Ost-Ravka - östlicher Teil Ravkas ↑ mit der Hauptstadt Os Alta ↑ und dem Zarensitz, durch die Schattenflur ↑ von West-Ravka ↑ abgeschnitten

- östlicher Teil Ravkas ↑ mit der Hauptstadt Os Alta ↑ und dem Zarensitz, durch die Schattenflur ↑ von West-Ravka ↑ abgeschnitten Schattenflur, die (the Shadow Fold) - verkürzt: die Flur ↑, alternativ: die Ödsee ↑ , von Monstern bewohnte Region aus Dunkelheit, die Ravka ↑ teilt und einst vom Schwarzen Ketzer ↑ erschaffen wurde

- verkürzt: die Flur ↑, alternativ: die Ödsee ↑ , von Monstern bewohnte Region aus Dunkelheit, die Ravka ↑ teilt und einst vom Schwarzen Ketzer ↑ erschaffen wurde Shu Han - südliches Nachbarland von Ravka ↑, wissenschaftlich interessiert, im Grishaverse ostasiatisch inspiriert

- südliches Nachbarland von Ravka ↑, wissenschaftlich interessiert, im Grishaverse ostasiatisch inspiriert Shu - Anwohner von Shu Han ↑

- Anwohner von Shu Han ↑ Suli - Nomadenvolk von Künstlern und Wahrsagern aus dem Nordwesten von Ravka ↑, vielerorts angefeindet

- Nomadenvolk von Künstlern und Wahrsagern aus dem Nordwesten von Ravka ↑, vielerorts angefeindet Wahre See, die (the True Sea) - Ozean im Westen Ravkas, als Meer mit echtem Wasser ("wahr") in Abgrenzung zur Ödsee ↑

- Ozean im Westen Ravkas, als Meer mit echtem Wasser ("wahr") in Abgrenzung zur Ödsee ↑ Wandernde Insel, die (the Wandering Isles) - Nation im Norden von Novy Zem ↑, westlich der Wahren See ↑, im Grishaverse irisch inspiriert

Nation im Norden von Novy Zem ↑, westlich der Wahren See ↑, im Grishaverse irisch inspiriert West-Ravka - westlicher Teil Ravkas ↑ mit der Hafenstadt Os Kervo ↑, durch die Schattenflur ↑ von Ost-Ravka ↑ abgeschnitten, verfolgt Unabhängigkeits-Bestrebungen

- westlicher Teil Ravkas ↑ mit der Hafenstadt Os Kervo ↑, durch die Schattenflur ↑ von Ost-Ravka ↑ abgeschnitten, verfolgt Unabhängigkeits-Bestrebungen Zemeni - Einwohner von Novyi Zem ↑

© Netflix Shadow and Bone: die Schattenflur

Shadow and Bone bei Netflix: Gruppen, Titel, Rang und Namen

Netflix' Shadow and Bone hat Grisha-Oberbegriffe, Grisha-Unterarten, Militär-Ränge und auch Bezeichnungen für die "Muggel" des Grishaverse. Hier findet ihr alle Worte, die in Zusammenhang mit Personen stehen.

Alkemi - Grisha ↑ vom Orden der Materialki ↑, erfinderische Fabrikatoren ↑, die chemische Substanzen manipulieren können, Kefta-Farbe: Lila mit roten Stickereien

- Grisha ↑ vom Orden der Materialki ↑, erfinderische Fabrikatoren ↑, die chemische Substanzen manipulieren können, Kefta-Farbe: Lila mit roten Stickereien Ätheralki (Etherealki) - Grisha-Orden der Beschwörer, die verschiedene Elemente kontrollieren können, hierzu gehören Stürmer ↑ , Fluter ↑ und Inferni ↑, Kefta-Farbe: Blau

- Grisha-Orden der Beschwörer, die verschiedene Elemente kontrollieren können, hierzu gehören Stürmer ↑ , Fluter ↑ und Inferni ↑, Kefta-Farbe: Blau Apparat - spiritueller Ratgeber des Zaren, ein Priester, der den Glauben an Ravkas ↑ Religion der Heiligen stärkt

- spiritueller Ratgeber des Zaren, ein Priester, der den Glauben an Ravkas ↑ Religion der Heiligen stärkt Bildnerin (Tailor) - sehr seltene Unterart der Korporalki ↑, kann menschliches Aussehen verändern, vor allem Gesichter

- sehr seltene Unterart der Korporalki ↑, kann menschliches Aussehen verändern, vor allem Gesichter Dime Lions - eine kriminelle Gang in Ketterdam ↑ , angeführt von Pekka Rollins

- eine kriminelle Gang in Ketterdam ↑ , angeführt von Pekka Rollins Dirigent, der (the Conductor) - ein Schmuggler, der einen anderen Weg durch die Schattenflur ↑ gefunden haben soll als auf Skiffs ↑

- ein Schmuggler, der einen anderen Weg durch die Schattenflur ↑ gefunden haben soll als auf Skiffs ↑ Drüsje - in Fjerda ↑ das Wort für "Hexe", abwertende Bezeichnung für Grisha ↑

- in Fjerda ↑ das Wort für "Hexe", abwertende Bezeichnung für Grisha ↑ Drüskelle - "Hexenjäger", Elitesoldaten aus Fjerda ↑, die Grisha fangen, vor Gericht stellen und töten

- "Hexenjäger", Elitesoldaten aus Fjerda ↑, die Grisha fangen, vor Gericht stellen und töten Dunkle, der (the Darkling) - Bezeichnung für den mächtigen, Schatten und Dunkelheit beschwörenden Grisha-General des Zaren: Kirigan, einziger Grisha ↑ mit schwarzer Kefta ↑, strenggenommen ein Ätheralki ↑

- Bezeichnung für den mächtigen, Schatten und Dunkelheit beschwörenden Grisha-General des Zaren: Kirigan, einziger Grisha ↑ mit schwarzer Kefta ↑, strenggenommen ein Ätheralki ↑ Durast - Grisha ↑ vom Orden der Materialki ↑, erfinderische Fabrikatoren ↑, die Substanzen wie Metalle, Glas, Stein, Holz, Pflanzen manipulieren können, Kefta-Farbe: Lila mit grauen Stickereien

- Grisha ↑ vom Orden der Materialki ↑, erfinderische Fabrikatoren ↑, die Substanzen wie Metalle, Glas, Stein, Holz, Pflanzen manipulieren können, Kefta-Farbe: Lila mit grauen Stickereien Entherzer (Heartrender) - Grisha ↑ vom Orden der Korporalki ↑, Kämpfer, die das Herz ihrer Gegner aus der Entfernung zerstören können, Kefta-Farbe: Rot mit schwarzen Stickereien

- Grisha ↑ vom Orden der Korporalki ↑, Kämpfer, die das Herz ihrer Gegner aus der Entfernung zerstören können, Kefta-Farbe: Rot mit schwarzen Stickereien Erste Armee - rein menschliche Soldaten-Armee in den Diensten des Zaren ↑, in Abgrenzung zu den Grisha ↑ der Zweiten Armee ↑

- rein menschliche Soldaten-Armee in den Diensten des Zaren ↑, in Abgrenzung zu den Grisha ↑ der Zweiten Armee ↑ Fabrikatoren - Grisha ↑ aus dem Orden der Materialki ↑, Kefta-Farbe: Lila

- Grisha ↑ aus dem Orden der Materialki ↑, Kefta-Farbe: Lila Fluter (Tidemakers) - Grisha ↑ aus dem Orden der Ätheralki ↑, Wasser-Beschwörer, Kefta-Farbe: Blau mit hellblauen Stickereien

- Grisha ↑ aus dem Orden der Ätheralki ↑, Wasser-Beschwörer, Kefta-Farbe: Blau mit hellblauen Stickereien Grisha ↑ - magisch begabte Menschen im Grishaverse, die die Kleinen Künste ↑ praktizieren

↑ - magisch begabte Menschen im Grishaverse, die die Kleinen Künste ↑ praktizieren Heiler (Healer) - Grisha ↑ vom Orden der Korporalki ↑, die ihre Kräfte zur Heilung einsetzen, Kefta-Farbe: Rot mit grauen Stickereien

© Netflix Shadow and Bone: verschiedene Grisha - Fluter, Heiler und Durast

Heilige (Saints) - die Religion in Ravka ↑ besteht aus der Verehrung von Heiligen (früheren Grisha ↑), die meist als Märtyrer gestorben sind

- die Religion in Ravka ↑ besteht aus der Verehrung von Heiligen (früheren Grisha ↑), die meist als Märtyrer gestorben sind Indentur (Indenture) - per Vertrag von jemand anderem zur Dienerschaft gezwungene Menschen, auch Grisha, vor allem in Kerch wird diese Form der verkauften Leibeigenschaft (Sklaverei) praktiziert

- per Vertrag von jemand anderem zur Dienerschaft gezwungene Menschen, auch Grisha, vor allem in Kerch wird diese Form der verkauften Leibeigenschaft (Sklaverei) praktiziert Inferni - Grisha ↑ aus dem Orden der Ätheralki ↑, Feuer-Beschwörer, Kefta-Farbe: Blau mit roten Stickereien

- Grisha ↑ aus dem Orden der Ätheralki ↑, Feuer-Beschwörer, Kefta-Farbe: Blau mit roten Stickereien Knochenschmied, der (the Bonesmith) - Name: Morozova, war einer der ersten Grisha ↑, er soll aus seinen Fingerknochen mythische Tiere erschaffen haben, die Grisha, die diese Wesen töten und sich Teile von ihnen einverleiben, übergroße Macht verleihen (siehe auch: Kräftemehrer ↑)

- Name: Morozova, war einer der ersten Grisha ↑, er soll aus seinen Fingerknochen mythische Tiere erschaffen haben, die Grisha, die diese Wesen töten und sich Teile von ihnen einverleiben, übergroße Macht verleihen (siehe auch: Kräftemehrer ↑) Korporalki (Corporalki) - Grisha-Orden der Lebenden und der Toten, die Körper manipulieren können, hierzu gehören Entherzer ↑ , Heiler ↑ und Bildner ↑, Kefta-Farbe: Rot

- Grisha-Orden der Lebenden und der Toten, die Körper manipulieren können, hierzu gehören Entherzer ↑ , Heiler ↑ und Bildner ↑, Kefta-Farbe: Rot Krähen - eine kriminelle Bande aus Ketterdam ↑, angeführt von Kaz Brekker

- eine kriminelle Bande aus Ketterdam ↑, angeführt von Kaz Brekker Materialki - Grisha-Orden der Fabrikatoren ↑, die Materialien manipulieren können, hierzu gehören Durasten ↑ und Alkemi ↑, Kefta-Farbe: Lila

- Grisha-Orden der Fabrikatoren ↑, die Materialien manipulieren können, hierzu gehören Durasten ↑ und Alkemi ↑, Kefta-Farbe: Lila Materialnik - Grisha ↑ vom Orden der Materialki ↑



- Grisha ↑ vom Orden der Materialki ↑ Opritschki (Oprichniki) - Elite-Soldaten, Leibgarde des Dunklen und im Palast von Os Alta ↑, Uniform-Farbe: Grau

- Elite-Soldaten, Leibgarde des Dunklen und im Palast von Os Alta ↑, Uniform-Farbe: Grau Otkazat'sya - so nennen die Grisha alle Menschen ohne magische Fähigkeiten

- so nennen die Grisha alle Menschen ohne magische Fähigkeiten Schwarzer General (Black General) - anderer Name für General Kirigan aka den Dunklen ↑

- anderer Name für General Kirigan aka den Dunklen ↑ Schwarzer Ketzer (Black Heretic) - einer der ersten Schatten-Beschwörer: der Dunkle, der vor Jahrhunderten die gefährliche Schattenflur ↑ erschuf und so das Land Ravka ↑ teilte

- einer der ersten Schatten-Beschwörer: der Dunkle, der vor Jahrhunderten die gefährliche Schattenflur ↑ erschuf und so das Land Ravka ↑ teilte Sonnenkriegerin (Sun Summoner) - legendäre, nie dagewesene Grisha ↑ aus dem Orden der Ätheralki ↑, die Sonnenlicht beschwören kann (als Gegenstück zum Schatten beschwörenden Dunklen), Kefta-Farbe: Blau mit goldenen Stickereien

- legendäre, nie dagewesene Grisha ↑ aus dem Orden der Ätheralki ↑, die Sonnenlicht beschwören kann (als Gegenstück zum Schatten beschwörenden Dunklen), Kefta-Farbe: Blau mit goldenen Stickereien Stürmer (Squaller) - Grisha ↑ aus dem Orden der Ätheralki ↑, Luft-Beschwörer, Kefta-Farbe: Blau mit silbernen Stickereien



- Grisha ↑ aus dem Orden der Ätheralki ↑, Luft-Beschwörer, Kefta-Farbe: Blau mit silbernen Stickereien Zar - König und Herrscher von Ravka ↑



- König und Herrscher von Ravka ↑ Zweite Armee - Armee aus Grisha-Kämpfern in den Diensten des Zaren ↑, in Abgrenzung zu den nicht-magischen Soldaten der Ersten Armee ↑

Shadow and Bone bei Netflix: Magisches, Kreaturen und Gegenstände

Das magische Vokabular der Grisha findet ihr hier zusammen mit wichtigen Artefakten und Kreaturen, aber auch Gebrauchsgegenstände aus der Netflix-Serie Shadow and Bone.

DeKappel - Gemälde eines berühmten Malers dieses Namens aus Ketterdam ↑

- Gemälde eines berühmten Malers dieses Namens aus Ketterdam ↑ Iridium - wertvolles Metall im Grishaverse

- wertvolles Metall im Grishaverse Jurda - eine Pflanze aus Novyi Zem, deren orange Blüten wegen ihrer anregenden Wirkung z.B. gekaut werden

- eine Pflanze aus Novyi Zem, deren orange Blüten wegen ihrer anregenden Wirkung z.B. gekaut werden Kräftemehrer (Amplifier) - ein Artefakt tierischen Ursprungs, dass es einzelnen Grisha erlaubt, ihre Macht zu steigern, diese magischen Verstärker gehen angeblich auf den Knochenschmied ↑ zurück

- ein Artefakt tierischen Ursprungs, dass es einzelnen Grisha erlaubt, ihre Macht zu steigern, diese magischen Verstärker gehen angeblich auf den Knochenschmied ↑ zurück Kefta - Kleidungsstück und kugelsichere Uniform der Grisha ↑, je nach Unter-Orden Rot (Korporalki ↑), Blau (Ätheralki ↑), Lila (Materialki ↑) oder Schwarz (der Dunkle ↑)

- Kleidungsstück und kugelsichere Uniform der Grisha ↑, je nach Unter-Orden Rot (Korporalki ↑), Blau (Ätheralki ↑), Lila (Materialki ↑) oder Schwarz (der Dunkle ↑) Kruge - Geld: Währung aus Ketterdam ↑

- Geld: Währung aus Ketterdam ↑ Kvas - alkoholhaltiges Getränk aus Ravka ↑

- alkoholhaltiges Getränk aus Ravka ↑ Merzost - gefährliche verbotene Form von Magie, bei der nicht die Kleinen Künste ↑ genutzt werden, um die Umgebung zu manipulieren, sondern wobei etwas aus dem Nichts erschaffen wird

- gefährliche verbotene Form von Magie, bei der nicht die Kleinen Künste ↑ genutzt werden, um die Umgebung zu manipulieren, sondern wobei etwas aus dem Nichts erschaffen wird Morozovas Herde (Morozova's Herd) - eine mystische Gruppe weißer Rehe, die auf den Knochenschmied ↑ zurückgehen sollen, ihr Anführer, ein Hirsch mit großem Geweih, soll ein mächtiger Kräftemehrer ↑ sein, ist aber schwer zu finden

- eine mystische Gruppe weißer Rehe, die auf den Knochenschmied ↑ zurückgehen sollen, ihr Anführer, ein Hirsch mit großem Geweih, soll ein mächtiger Kräftemehrer ↑ sein, ist aber schwer zu finden Kleine Künste (the Small Science) - so nennen die Grisha ↑ ihre Magie, weil sie nichts erschaffen, sondern ihre Umgebung auf Partikel-Ebene manipulieren

- so nennen die Grisha ↑ ihre Magie, weil sie nichts erschaffen, sondern ihre Umgebung auf Partikel-Ebene manipulieren Schnitt, der (the Cut) - schwierige Beschwörer-Technik, zu der nur sehr mächtige Grisha ↑ fähig sind und bei der Körper und Materialien gewaltsam durchtrennt werden

- schwierige Beschwörer-Technik, zu der nur sehr mächtige Grisha ↑ fähig sind und bei der Körper und Materialien gewaltsam durchtrennt werden Sandskiff - Langform von Skiff ↑, Boot zum Befahren der Schattenflur

- Langform von Skiff ↑, Boot zum Befahren der Schattenflur Skiff - Kurzform von Sandskiff ↑, Boote auf Kufen, die über den toten Sand in der Schattenflur ↑ fahren, indem Stürmer ↑ ihre Segel mit Wind füllen

- Kurzform von Sandskiff ↑, Boote auf Kufen, die über den toten Sand in der Schattenflur ↑ fahren, indem Stürmer ↑ ihre Segel mit Wind füllen Volkra (Volcra) - menschenfressende Monster, die in der Schattenflur ↑ leben und alles jagen, was sie durchqueren will

Damit solltet ihr für die Reise nach Ravka bestens gerüstet sein. In hoffentlich weiteren Staffeln von Shadow and Bone kommen bei Netflix außerdem bestimmt noch neue Begriffe dazu.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Fehlen euch Begriffe aus Netflix' Shadow and Bone? Postet sie in die Kommentare und wir werden sie ergänzen.