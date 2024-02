Die 3 Finalist:innen für die Harry Potter-Serie stehen fest: Eine bringt sogar richtig viel Fantasy-Erfahrung mit

Die Harry Potter-Serie nimmt an Form an. Jetzt kristallisieren sich drei finalen Kandidat:innen für die wichtigste Position hinter den Kulissen heraus. Wer bringt uns zurück nach Hogwarts?

Vor rund einem Jahr gab es erste Meldungen dazu, dass Warner Bros. Discovery und der Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) an einer Serien-Version von Harry Potter arbeiten. Nun wird das ambitionierte Projekt konkret: Drei spannende Namen sind bekannt, die uns in Zukunft in die magische Zauberwelt bringen könnten.

Wer erschafft die Harry Potter-Serie? Die drei finalen Kandidat:innen für das neue Fantasy-Epos stehen fest

Ende Januar erreichte uns die erste vielversprechende Liste mit vier Namen, die als Serienschöpfer:innen für die Harry Potter-Serie infrage kommen. Wie Deadline berichtet, hat sich diese Liste etwas verändert. Zwei Namen wurden gestrichen, dafür ist ein neuer dazu gekommen, der Anfang Februar das erste Mal die Runde machte.

Tom Moran und Kathleen Jordan waren bereits in der ersten Auswahl dabei. Francesca Gardiner wurde im Zuge eines Updates in den Kreis der Auserwählten hinzugefügt. Ausgehend von Deadlines Informationen ist es auch möglich, dass mehrere kreative Köpfe die Harry Potter-Serie hinter den Kulissen lenken werden.

Die potenziellen Harry Potter-Serienschöpfer:innen im Überblick:

Nicht mehr im Rennen sind Michael Lesslie (Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes) und Martha Hillier (The Last Kingdom).

Die Harry Potter-Serie ist ein riesiges Projekt, das auf mehrere Jahre ausgelegt ist. Geplant ist, alle sieben Bücher in sieben Staffeln zu adaptieren. Auch Harry Potter-Autorin J.K. Rowling ist in die Entstehung der Serie involviert. Laut Deadline soll im Juni entschieden werden, wer die Konzeption der Neuverfilmung übernimmt.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Ein exaktes Startdatum steht noch nicht fest. Seit ein paar Tagen wissen wir aber, in welchem Zeitraum wir uns auf die Rückkehr nach Hogwarts vorbereiten können: 2026 wurde kürzlich als Startjahr für die Harry Potter-Serie genannt.