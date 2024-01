Harry Potter-Serie wird langsam Wirklichkeit: Im Rennen um den wichtigsten Posten sind ein Netflix- und ein Tribute von Panem-Talent

Lange hat die Harry Potter-Serie kein Lebenszeichen von sich gegeben. Doch jetzt trudeln die ersten Namen ein, wer das Fantasy-Projekt aus kreativer Perspektive leiten könnte.

Ob wir wollen oder nicht: Warner Bros. Discovery und der Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) halten an der letztes Jahr angekündigten Harry Potter-Serie fest. Geplant ist, die gesamte Romanreihe von J.K. Rowling in sieben Staffeln neu zu verfilmen. Umgesetzt werden soll das ambitionierte Projekt in einer Zeitspanne von zehn Jahren.

Wer macht die Harry Potter-Serie? 4 Bewerber:innen für das Fantasy-Großprojekt sind jetzt bekannt

Nachdem es in den vergangenen Monaten ruhiger um die Harry Potter-Serie wurde, gibt es nun spannende Neuigkeiten. Wie Deadline erfahren hat, stellen vier Bewerber:innen ihre Ideen vor und versuchen, einen Fuß in die Tür der Großen Halle von Hogwarts zu bekommen. Wir schauen uns die einzelnen Namen näher an.

Auffällig ist: Allzu große Namen tauchen in der Liste nicht auf. Das sah bei der ersten Harry Potter-Verfilmung anders aus. Inszeniert wurde Harrys Leinwanddebüt von dem US-Amerikaner Chris Columbus, der zuvor mit Kevin – Allein zu Haus und Kevin – Allein in New York zwei der beliebtesten Familienfilme überhaupt gedreht hatte.

Als Drehbuchautor konnte Steve Kloves gewonnen werden, der zu diesem Zeitpunkt große Hollywood-Filme wie Die fabelhaften Baker Boys und eine Oscar-Nominierung für Die WonderBoys vorzuweisen hatte. Nach Harry Potter und der Stein der Weisen kehrte er für sechs weitere Filme zur Reihe zurück. Nur bei Teil 5 hat er ausgesetzt.

Ausgehend von dem Deadline-Bericht durchlaufen die einzelnen Kandidat:innen ein umfangreiches Pitch-Verfahren für die Harry Potter-Serie. Es ist durchaus vorstellbar, dass am Ende auch mehrere kreative Köpfe den Zuschlag erhalten. Zudem scheinen Warner und Max für die Entwicklung weiterer Harry Potter-Serien offen zu sein.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Da sich die Harry Potter-Serie noch in einem sehr frühen Stadium befindet, sollten wir nicht davon ausgehen, dass sie in den nächsten zwei Jahren bei Max eintrifft. Sobald ein:e Showrunner:in gefunden ist, dürfte das Projekt aber an Fahrt aufnehmen. Wer weiß, vielleicht können wir schon 2027 nach Hogwarts zurückkehren.

