Die andere Yellowstone-Serie mit Kevin Costner, die ihr garantiert nicht kennt – ihr könnt sie sofort streamen

Western-Star Kevin Costner spielte noch in einer anderen Yellowstone-Serie mit. Dabei handelt es sich um eine Doku über den amerikanischen Nationalpark. Aber ist die auch historisch akkurat?

Wer nicht genug von Yellowstone-Star Kevin Costner im größten US-Nationalpark bekommen kann, hat eine weitere Option neben der Dramaserie von Paramount+. Nein, wir meinen damit nicht seine eigene Western-Filmreihe Horizon, deren erster Teil am 22. August 2024 in die hiesigen Kinos galoppiert kommt.

Gemeint ist die Dokuserie Yellowstone: 150 Jahre Nationalpark, für die sich Costner 2022 erneut in den Sattel schwang.

Yellowstone-Doku mit Kevin Costner bei Paramount+ streamen

In der vierteiligen Dokuserie mit je 40- bis 45-minütigen Folgen erkundet Western-Patriarch Costner den 9.000 Quadratkilometer großen Nationalpark, der 1872 gegründet wurde und größtenteils im US-Bundesstaat Wyoming liegt. Der Schauspieler teilt dabei seine Begeisterung für die unglaubliche Naturschönheit und die vielen Besonderheiten des weitläufigen Weltnaturerbes.

Paramount+ Yellowstone: 150 Jahre Nationalpark

Doch während die Naturaufnahmen ohne Zweifel hübsch anzusehen sind, nimmt es die ursprünglich für den FOX-Streamingdienst Fox Nation produzierte Doku offenbar nicht so genau mit historischen Fakten.

Costner-Doku vs. US-Historie

Wie die Yellowstone-Historikerin Megan Kate Nelson (Autorin von Saving Yellowstone: Exploration and Preservation in Reconstruction America) in ihrer Slate -Kritik zur Doku-Serie schreibt, sei diese trotz der schönen Bilder und des charismatischen Moderators voller historischer Unwahrheiten.

Man konzentriere sich etwa auf den Geologen Ferdinand Hayden, dessen Arbeit zu einer David gegen Goliath-Geschichte hochstilisiert werde. Nelson argumentiert, dass die Sendung für ein konservatives FOX-Publikum gemacht sei, das lieber von einem einzelnen Mann mit Mission als Parkgründer hören möchte. Anstatt die kompliziertere Wahrheit, dass die föderale Regierung viel mehr damit zu tun hatte.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet die Doku Yellowstone: 150 Jahre Nationalpark im Streaming-Abo von Paramount+ .* Dort gibt es übrigens auch die noch fiktiveren Western-Serien aus dem Yellowstone-Universum.

