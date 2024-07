Netflix beginnt die Western-Offensive: 5 kommende Serien klingen schon jetzt wie der perfekte Yellowstone-Ersatz

Während Yellowstone auf das Finale zusteuert, arbeitet Netflix bereits an 5 Alternativen für die Dutton-freie Zeit. Diese kommenden Western-Serien solltet ihr euch vormerken.

Das Western-Genre erlebt durch den Mega-Erfolg der Serie Yellowstone neue Höhenflüge. Das geht auch an Netflix nicht spurlos vorbei. Und während der Paramount-Hit im kommenden Winter auf sein Ende ohne Kevin Costner zusteuert und das Yellowstone-Universum weiter ausgebaut wird, setzt Netflix jetzt zur großen Western-Offensive an.

In diesem und dem nächsten Jahre starten insgesamt 5 (klassische und moderne) Western-Serien, die Netflix als spannende Alternativen für die Serien des Yellowstone-Universums in Stellung bringt. Egal, ob Ranch-Kriege, Siedlerkonflikte im Wilden Westen oder Drama in der Welt des Rodeos: Der Streaming-Gigant hat für Dutton-Fans ein paar interessante Neuheiten am Start. Hier gibt's die Übersicht:

1. Yellowstone-Alternative bei Netflix: Territory

Netflix Territory

Als erste spannende Yellowstone-Alternative geht bereits am 24. Oktober 2024 die Serie Territory bei Netflix an den Start, bei der es sich im Prinzip um eine australische Version der Dutton-Saga handelt. Im Zentrum steht dabei die Familie Lawson, die im Outback die größte Rinderfarm der Welt betreibt. Aber es gibt ein Problem: Es fehlt an einem geeigneten Nachfolger für die Fortführung des Betriebs.

Während ein Machtkampf innerhalb der Familie entbrennt, setzen ihre Rivalen zum Angriff an. Skrupellose Minenbesitzer, gegnerische Viehzüchter und Gangster: Jeder will das Land den Lawsons entreißen. Zur Besetzung gehören unter anderem Anna Torv (Mindhunter), Sam Corlett (Vikings: Valhalla) und Michael Dorman (One Piece).

2. Yellowstone-Alternative bei Netflix: American Primeval

Netflix American Primeval

Wenn euch das Yellowstone-Prequel 1883 begeistern konnte, solltet ihr euch American Primeval unbedingt auf die Merkliste setzen. Die von Mark L. Smith (The Revenant) geschriebene und von Peter Berg (Friday Night Lights) inszenierte Western-Serie soll noch 2024 bei Netflix starten und klingt nach einem idealen 1883-Ersatz.

Auch in American Primeval begibt sich ein Siedler-Treck im 19. Jahrhundert in den Westen Amerikas und gerät dort in brutale Konflikte mit Ureinwohnern und anderen Fraktionen, die das heißbegehrte Land für sich beanspruchen wollen. Zur Besetzung gehören unter anderem Taylor Kitsch (The Terminal List), Dane DeHaan (Oppenheimer) und Betty Gilpin (Mrs. Davis).

3. Yellowstone-Alternative bei Netflix: The Abandons

Netflix Der Cast von The Abandons

Wenn ihr danach noch nicht genug vom Wilden Westen des 19. Jahrhunderts bekommen habt, dann stillt The Abandons im kommenden Jahr euren Western-Durst. Die Geschichte führt in die 1850er Jahre und folgt einer Matriarchin, die gemeinsam mit ihren vier Adoptivkindern ihr Anwesen in Oregon gegen raffgierige Aristokraten verteidigen muss.

The Abandons ist aber nicht nur wegen ihrer Yellowstone-Parallelen spannend. Es handelt sich nämlich auch um das neue Serienprojekt von Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter, das mit einem namhaften Cast auftrumpft. Zur Besetzung zählen unter anderem Lena Headey (Game of Thrones), Gillian Anderson (Sex Education), Lucas Till (MacGyver) und Nick Robinson (Love, Simon).

4. Yellowstone-Alternative bei Netflix: Ransom Canyon

Mills & Boon Ransom Canyon (Die Buchreihe)

Falls euch Yellowstone zu brutal ist, dann könnte das moderne Western-Drama Ransom Canyon für euch genau das Richtige sein. Statt Gewalt und Intrigen liegt der Fokus hier verstärkt auf den menschlichen Dramen (und ein Hauch Romantik) aus dem Leben von drei Rancherfamilien aus der texanischen Kleinstadt Ransom Canyon.

Die Western-Familiensaga mit Josh Duhamel, Minka Kelly und James Brolin basiert auf einer achtteiligen Romanreihe von Jodi Thomas. Sollte die aus 10 Folgen bestehende erste Staffel von Ransom Canoyn im kommenden Jahr ein Netflix zum Erfolg werden, gibt es also genug Stoff für weitere Seasons.

5. Yellowstone-Alternative bei Netflix: 1883-Star wird zum Bullenreiter

Paramount+ Tim McGraw in der Yellowstone-Serie 1883

In Yellowstone gibt es nicht nur jede Menge Dutton-Drama und Mordanschläge zu bestaunen, sondern auch spannende Einblicke in das Leben moderner Cowboys. Dazu zählt auch die Welt des Rodeos, die in Taylor Sheridans Serien-Hit immer mal wieder thematisiert wird.

Wenn kompetitives Bullenreiten euere Interesse weckt, dann solltet ihr euch die neue Netflix-Serie mit 1883-Star Tim McGraw vormerken. McGraw spielt in der noch titellosen Netflix-Serie einen berühmten Rodeo-Champion, dessen Karriere durch den Aufstieg eines jungen Bullenreiters an einen Scheideweg gelangt.

Podcast: 20 Serien-Highlights kommen noch 2024 zu Netflix & Co.

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 noch zu entdecken gibt.

Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.