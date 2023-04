Die beste deutsche Amazon-Serie: Das Phänomen LOL erklärt

Bei Amazon Prime Video läuft die 4. Staffel von LOL: Last One Laughing mit Bully Herbig. Im Podcast erklären wir, warum das Konzept genial ist und was trotzdem verändert werden sollte.

Mit deutschen Serien tut sich Amazon Prime Video bisher schwer, doch eine hat es schon auf ganze vier Staffeln geschafft: LOL: Last One Laughing mit Michael "Bully" Herbig. In der Comedy-Show werden zehn Stars für sechs Stunden eingesperrt und es gewinnt nur, wer in dieser Zeit nicht lacht. Mit köstlichen Ergebnissen, wie ich mit meinem Kollegen Patrick Reinbott in der neuen Folge von Streamgestöber diskutiere.

In dieser Ausgabe des Podcasts erklären wir bekennenden LOL-Fans nämlich, was den Reiz der besten deutschen Amazon-Serie ausmacht, teilen unsere Lieblingsmomente und wir haben konkrete Wünsche, was die Show verändern muss, um ein lächerlich langes Leben zu haben. Hört rein!

LOL im Podcast: Warum die Serie so lustig ist – obwohl die Gags manchmal echt schlecht sind

Timecodes:

00:04:20 - Warum das Konzept von LOL genial ist

00:25:15 - Was taugt Bully als Spielleiter?

LOL: Last One Laughing ist wie eine Mischung aus Schillerstraße und dem Dschungelcamp

LOL: Last One Laughing basiert auf der japanischen Show Documental des Komikers Hitoshi Matsumoto (Big Man Japan) und hat simple Zutaten: Ein geschlossener Studio-Raum, zehn überwiegend im Comedy-Bereich tätige Stars, einen Spielleiter (Bully) und einen Rahmen von sechs Stunden. In dieser Zeit müssen sich die LOL-Teilnehmer:innen zum Lachen bringen.

Das machen sie mit spontanen Witzchen, einstudiertem Programm oder anderen Ideen. Geht es zu langsam, greift Bully ein, etwa mit witzelndem Gemüse im Studio-Kühlschrank oder Gast-Stars wie Heino und Police Academy-Geräusche-Zauberer Michael Winslow. Wer zweimal lacht, kichert oder lächelt, fliegt raus. Am Ende bleibt ein Star übrig und kriegt 50.000 Euro, die einem guten Zweck gespendet werden.

Amazon Studios Die Besetzung von LOL Staffel 4

Heraus kommt eine Mischung aus improvisierter Comedy à la Schillerstraße und spannender Sozialdynamik wie in Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!. Wer nämlich von den anderen als leicht zum Lachen zu bringendes Opfer erkannt wird, dem schwant Böses bzw. Lustiges.

Bei Amazon läuft derzeit die 4. Staffel von LOL, an der Stars wie Cordula Stratmann, Hazel Brugger Moritz Bleibtreu, Kurt Krömer und Joko Winterscheidt teilnehmen. Mit Max Giermann tritt sogar ein Sieger einer früheren LOL-Staffel an.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

