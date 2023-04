LOL bei Amazon: Dann kommen die neuen Folgen von Staffel 4

Michael "Bully" Herbig treibt die Stars in der 4. Staffel von LOL: Last One Laughing an ihre Grenzen. Aber wann kommen die neuen Folgen immer zu Amazon Prime Video?

Bei Amazon ist Lachen verboten, denn in der 4. Staffel von LOL: Last One Laughing werden wieder zehn Stars in die Kicher-Hölle gesteckt. Sechs Stunden lang versuchen sie einander zum Lachen zu bringen, wer dem Reflex zweimal erliegt, fliegt raus. Übrig bleibt der oder die Sieger:in, die 50.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen.

Amazon pflegt aber eine ungewöhnliche Veröffentlichungspolitik bei der Show mit Spielleiter/Lachsalvenquälgeist Michael "Bully" Herbig. Hier erfährt du, wann die neuen LOL-Folgen kommen.

Wann kommen die neuen Folgen von LOL zu Amazon?

Staffel 4 besteht aus insgesamt sechs halbstündigen Folgen. Diese werden von Amazon * im Doppelpack jeden Donnerstag veröffentlicht. Zwei davon stehen schon zum Streaming bereit.

Folgende Veröffentlichungstermine gibt es für Last One Laughing Staffel 4:

6. April: Folge 1 und 2 - bereits online

13. April: Folge 3 und 4

20. April: Folge 5 und 6

Ab dem 20. April kannst du also die komplette 4. Staffel bei Amazon streamen. Bis dahin musst du geduldig auf die neuen Folgen warten.

Mehr über die Besetzung von Staffel 4 rund um Max Giermann, Moritz Bleibtreu und Hazel Brugger erfährst du in diesem Artikel.

Noch mehr LOLs bei Amazon: Damit kannst du die Wartezeit verkürzen

Du hast die ersten beiden Folgen von Last One Laughing schon gesehen und weißt nicht, was du als nächstes bingen sollst? Dann haben wir folgende Tipps für euch:

Wer nun vollends in der internationalen Improvisations-Comedy-Welt verschwinden will, sollte sich bei YouTube kostenlos die britische Comedy-Serie Taskmaster anschauen, in der fünf Stars von einem Bully-artigen Spielleiter Aufgaben erhalten, die sie ausführen müssen.

Lange musst du aber nicht mehr warten: Die nächsten beiden Folgen von LOL Staffel 4 kommen am Donnerstag, den 13. April, bei Amazon Prime Video raus.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.