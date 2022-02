Die beste MCU-Serie geht weiter: Zu Loki Staffel 2 gibt es gleich zwei gute Nachrichten

Loki-Star Owen Wilson hat ein Update zur 2. Staffel gegeben und gleich zwei gute Nachrichten für MCU-Fans verkündet.

Am Ende der ersten Loki-Staffel packte die MCU-Serie mit Tom Hiddleston in seiner Paraderolle direkt die Riesen-Überraschung aus: Der freche Antiheld wird in einer 2. Staffel zurückkehren! Nachdem es in letzter Zeit eher still um Loki war, die mit einer Durchschnittswertung von 7,5 die beste MCU-Serie für die Moviepilot-Community ist, gibt es jetzt gleich zwei gute Neuigkeiten von Mobius-Darsteller Owen Wilson.

Loki Staffel 2-Dreh startet bald und Owen Wilson ist wieder dabei

Im Interview mit WIRED hat der Schauspieler diverse Fragen aus dem Internet beantwortet. Dabei spricht der Mobius-Darsteller auch über den aktuellen Stand der 2. Staffel Loki und bestätigt, dass er wieder mit dabei sein wird und die Produktion schon bald beginnen soll:

Ja, er kommt zu Loki zurück. Und ich denke, wir beginnen ziemlich bald mit dem Dreh. Ich hatte eine großartige Zeit bei der Arbeit an Loki. Ich habe die Zeit mit Tom Hiddleston und allen anderen Menschen sehr genossen.

Schon Staffel 1 von Loki, besonders die ersten zwei bis drei Folgen, haben extrem von der guten Chemie zwischen Hiddleston und Wilson profitiert und aus der MCU-Serie fast schon eine unterhaltsame Buddy-Show gemacht.

Durch den fiesen Cliffhanger des ersten Loki-Staffelfinales hat Mobius in einer anderen Zeitlinie jetzt keine Ahnung mehr, wer der Antiheld überhaupt ist. Aus dieser Konstellation kann die kommende 2. Staffel auf jeden Fall eine spannende Dynamik gewinnen.

Ein Startdatum für Loki Staffel 2 steht noch nicht fest. Wenn der Dreh wie von Owen Wilson angekündigt in Kürze beginnen sollte, könnte die Fortsetzung der beliebten MCU-Serie aber noch dieses Jahr starten.

