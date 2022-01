Doctor Strange 2: Verbindung zur Marvel-Serie Loki im Trailer versteckt

Doctor Strange 2 wird ein episches Abenteuer im Marvel-Multiversum, in dem uns sogar ein Wiedersehen mit Loki erwarten könnte. Ein Detail aus dem Trailer gibt Anlass zur Vorfreude.

Es steht außer Frage, dass Doctor Strange in the Multiverse of Madness den multiversalen Wahnsinn aus Spider-Man: No Way Home nochmal toppen wird. Neben Hinweisen auf mindestens drei Strange-Versionen häufen sich die eskalierenden Fan-Theorien, welche Marvel-Größen und Stars einen Auftritt feiern könnten.

Der erste Trailer zu Doctor Strange 2 gewährt uns einen kleinen Einblick in das Welten umspannende Abenteuer von Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Wanda Maximoff und der neuen Heldin America Chavez. Wer ganz genau hinschaut, kann ein aufregendes Detail entdecken, das die Rückkehr der Time Variance Authority aus der Serie Loki andeutet.

Doctor Strange 2: Verbindung zur Marvel-Serie Loki im Trailer entdeckt

Im Doctor Strange 2-Trailer schiebt sich für einen kurzem Moment die Hand von Wanda bzw. der Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) ins Bild, die gerade eine Energiekugel formt. Viel spannender ist jedoch das, was sich hinter ihr verbirgt. Wie ein Fan-Account auf Twitter festhält, scheint Wanda vor einem Zeitreise-Portal der TVA zu stehen.

Die TVA oder auch die Time Variance Authority ist eine bürokratische Organisation aus der Marvel-Serie Loki, welche die verschiedenen Zeitströme des MCU überwacht und ein multiversales Chaos zu verhindern versucht. Da liegt es natürlich nahe, dass die TVA auch in Doctor Strange 2 ein Wörtchen mitzureden hat, wenn dank Doctor Stranges Zauberexperimenten plötzlich alternative Universen miteinander kollidieren.

Dass die TVA oder gar auch Loki (Tom Hiddleston), seine Variante Sylvie sowie sein TVA-Kumpel Mobius in Doctor Strange in the Multiverse of Made kurz vorbeischauen, ist natürlich noch nicht offiziell bestätigt. Neben dem winzigen Trailer-Detail sprechen aber viele Indizien für einen Auftritt des Gott des Schabernacks.

Warum ein Auftritt von Loki in Doctor Strange 2 absolut Sinn ergibt

Doctor Strange wird bald alternative Universen erforschen, wobei auch der Ursprung des Marvel-Multiversums eine Rolle spielen kann. Dieses wurde nämlich erst durch Loki bzw. seine weibliche Version Sylvie (Sophia Di Martino) erschaffen, als diese im Finale von Loki den mysteriösen Zeithüter Jener, der bleibt (Jonathan Majors) getötet hat.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zu Doctor Strange 2 sehen

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Sowohl Doctor Strange 2 als auch Loki sind aber nicht nur durch das Konzept des Multiversums miteinander verwoben. An beiden Projekten ist auch Drehbuchautor Michael Waldron beteiligt. Dieser verantwortete als Headautor die Serie Loki und schrieb gemeinsam mit Jade Halley Bartlett das Drehbuch zu dem von Sam Raimi inszenierten Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Das Multiversum ist eines der spannendsten neuen Konzepte der 4. Phase des Marvel Cinematic Universe. Nachdem bereits die Serie What If...? sowie Spider-Man: No Way Home die kreativen Möglichkeiten der Kollision verschiedener Universen vorstellten, wird das Multiversum auch in Zukunft für allerlei Überraschungen im MCU sorgen.

Ob der Loki aus der beliebten Disney+ Serie tatsächlich erstmals auf Doctor Strange und die Scarlet Witch treffen wird, werden wir spätestens amherausfinden, wenn

Doctor Stange in the Multiverse of Madness in die Kinos kommt.

Was glaubt ihr, das Loki in Doctor Strange 2 zu sehen sein wird?