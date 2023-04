Die beste Netflix-Serie 2022 kehrt zurück: Erstes Heartstopper-Video verrät Start von Staffel 2

Letztes Jahr verzauberte die Netflix-Serie Heartstopper mit einer tränenreichen Liebesgeschichte. Nun kehren Nick und Charlie in Staffel 2 zurück. Hier könnt ihr das erste Video schauen.

Netflix hat sich in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Filmen und Serien im Coming-of-Age-Kosmos ausgebreitet. Eine der besten Produktionen ist Heartstopper. Bei kaum einer anderen Netflix-Serie wurden letztes Jahr so viele Tränen vergossen wie bei der Verfilmung der gleichnamigen Comicvorlage von Alice Oseman.



Die 1. Staffel von Heartstopper hat nicht nur viele Fans gefunden, sondern auch die Verantwortlichen von Netflix mit ihrem Erfolg überzeugt. Daher dürfen wir uns nun über die Fortsetzung der Geschichte freuen. Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor) kehren in der 2. Staffel zurück. Jetzt steht der Start der Serienrückkehr fest.

Netflix-Hit kehrt zurück: Heartstopper Staffel 2 startet im August

Ein bisschen müssen wir uns noch auf die neuen Folgen gedulden. Die 2. Staffel von Heartstopper startet am 3. August 2023 bei Netflix. Insgesamt erwarten uns acht neue Folgen, die alle an einem Tag veröffentlicht werden. Zur Einstimmung gibt es ein Teaser-Video, das uns einen Blick hinter die Kulissen der Netflix-Serie gewährt.

Hier könnt ihr den Teaser zu Heartstopper Staffel 2 schauen:

Heartstopper - S02 Date Announcement (English) HD

In der 1. Staffel haben wir Charlie Spring und Nick Nelson kennengelernt. Charlie ist offen schwul und musste schon einige Mobbing-Erfahrungen machen. Nick ist sich dagegen noch nicht so sicher, was seine sexuelle Orientierung angeht. Als die beiden im Unterricht nebeneinandergesetzt werden, verlieben sie sich ineinander.

