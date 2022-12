Die 20 besten Serien 2022 nach euren Bewertungen: Auf Platz 1 landet eine Comicverfilmung, die nicht (!) von Marvel stammt

Welche sind die besten Serien 2022? Diese 20 Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. haben euch in diesem Jahr am meisten begeistert.

Das Serienjahr 2022 war wieder ein aufregendes. Wir lösten Mordfälle an der Nevermore Academy, fürchteten uns vor dem Milwaukee-Monster, feierten die Music Dance Experience und erhielten eine liebevolle Adler-Umarmung, nachdem wir in Chicago delikate Sandwiches verschlangen – und das alles unter ständiger Beobachtung des Imperiums.

Ihr habt nicht alle Referenzen verstanden? Dann könnte euch die ein oder andere der besten Serien des Jahres entgangen sein. Und das ist absolut verständlich. Denn bei der eskalierenden Masse an Serien-Neuheiten – allein bei Netflix starteten über 180 (!) Originals – überhaupt noch hinterher zu kommen, ohne ein Highlight zu verpassen, ist für Serienfans mittlerweile zur kaum zu bewältigenden Aufgabe geworden.

Aber keine Sorge, denn wir haben die Serien-Highlights des Jahres bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr für euch herausgesucht. Im folgenden Ranking haben wir die 20 besten neuen Serien des Jahres 2022 nach eurer Wertung aufgestellt.

Wie kommt die Liste der besten Serien 2022 zustande?

Wir haben uns die Bewertungen der Moviepilot-Community für die Serien des Jahres 2022 angeschaut. Bei der Auswertung gab es ein paar Kriterien und Regeln: Zugelassen wurden nur Serien, die 2022 zum ersten Mal in Deutschland zu sehen waren und von mindestens 100 Moviepilot:innen bewertet wurden.

Eine große Überraschung können wir schon jetzt vorwegnehmen: In diesem Jahr hat es keine einzige der drei neuen Marvel-Serien unter die 20 besten Serien geschafft.

Die besten Serien 2022: Platz 20 bis 11

HBO House of the Dragon

Die besten Serien 2022 Platz 10: Star Wars Geschichten der Jedi

Disney+ Geschichten der Jedi

Serie: Star Wars: Geschichten der Jedi

Community-Schnitt: 7.36

Zu streamen bei: Disney+

Die besten Serien 2022 Platz 9: Dahmer

Netflix Dahmer

Serie: Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer

Community-Schnitt: 7.37

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2022 Platz 8: In With the Devil

Apple In With the Devil

Serie: In With The Devil

Community-Schnitt: 7.52

Zu streamen bei: Apple TV+

Die besten Serien 2022 Platz 7: Wednesday

Netflix Wednesday

Serie: Wednesday

Community-Schnitt: 7.65

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2022 Platz 6: The Bear - King of the Kitchen

FX The Bear

Serie: The Bear: King of the Kitchen

Community-Schnitt: 7.7

Zu streamen bei: Disney+

Viel Spaß beim Durchstöbern, Staunen und Entdecken der Top 20 und wir freuen uns aufund Meinungen in den Kommentaren!Das Star Wars-Universum wurde dieses Jahr um eine Animationsserie reicher, die ineinen Blick auf die zwei Jedi-Persönlichkeiten Ahsoka Tano und Count Dooku wirft. Besonders erinnerungswürdig sind die Folgen, die Dookus Sicht aufin der Galaktischen Republik beleuchten. Sein Wechsel zur Dunklen Seite der Macht mündet schließlich in ein spannendes wie tragisches Duell mit der vergessenen Jedimeisterin Yaddle.Der Dahmer-Erfolg kam aus dem Nichts. Ohne große Bewerbung im Vorfeld und aller Kontroversen zum Trotz erklomm Ryan Murphys und Ian Brennans düstere True-Crime-Serie über den Serienkiller Jeffrey Dahmer (gespielt von Evan Peters ), der zwischen 1978 und 1991 insgesamt 17 Männer tötete, die Streaming-Charts und sicherte sich Platz 3 der(nur übertroffen von Stranger Things 4 und zuletzt auch Wednesday).In dem auf wahren Ereignissen basierendenIn With the Devil erhält der Gefängnisinsasse Jimmy Keene ( Taron Egerton ) die einmalige Chance, seine Haftzeit zu verkürzen. Dafür soll er in einen Hochsicherheitstrakt eingeschleust werden und dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall ein Geständnis entlocken. Das Resultat ist einin bester Mindhunter-Tradition, das vor allem durch Paul Walter Hausers Darstellung des psychisch labilen (oder genial manipulativen?) Mörders Hall brilliert.Mit Wednesday hat Netflix endlich einengefunden, der so gut wie alles richtig macht. Jenna Ortegas Interpretation der morbide-sarkastischen Addams Family-Tochter gehört eindeutig zu den Stärken der Serie, die die Fans mit unzähligen Onelinern, liebenswerten Außenseiter-Figuren , dem hakenschlagenden Krimiplot und nicht zuletzt einer Tanzszene für die Ewigkeit begeistert.

Nach dem Suizid seiner Bruders kehrt der Sternekoch Carmy Berzatto (gespielt von Shameless-Star Jeremy Allen White) zurück nach Chicago, um dort den verschuldeten Sandwichladen seiner Familie zu übernehmen. Zwischen Trauerbewältigung und Mittags-Rush muss er die ineffizenten Strukturen der alteingesessene Küchencrew aufbrechen. The Bear begeistert nicht zuletzt durch eine intensive und klaustrophobische Inszenierung sowie dem realistischen Einblick in den stressigen Restaurant-Küchen-Alltag.

Die besten Serien 2022 Platz 5: Star Wars - Andor

Disney Andor

Serie: Star Wars: Andor

Community-Schnitt: 7.75

Zu streamen bei: Disney+

Mit Andor ist Star Wars auf Disney+ erwachsen geworden. Abseits von Lichschwert-Action, Skywalker-Cameos und überschwänglicher Nostalgie zeigt uns Tony Gilroys Star Wars-Vision die Galaxie, wie wir sie bisher noch nie zu sehen bekommen haben – aus der Sicht normaler Menschen, die im Schatten des Imperiums leben. Statt leicht in Gut und Böse zu unterteilende Figuren erleben wir hier komplex gezeichnete Charaktere, die, egal ob auf der Seite der Imperiums-Bürokratie oder der aufkeimenden Rebellion, persönliche Opfer bringen müssen, um die eigenen Interessen voranzubringen.

Die besten Serien 2022 Platz 4: Peacemaker

Warner Peacemaker

Serie: Peacemaker

Community-Schnitt: 7.87

Zu streamen bei: RTL+ *

James Gunn gelingt es immer wieder, die obskursten Comic-Figuren zu mehrdimensionalen Charakteren zu entwickeln, die unser Herz gewinnen. Nachdem John Cenas derbem Antiheld in The Suicide Squad jedes Mittel recht war, um Frieden zu sichern, steht ihm nun eine neue Mission bevor, die seine Figur um spannende Facetten erweitert. Peacemaker ist witzig, liebenswürdig, verdammt unterhaltsam und schenkte uns obendrein das beste Serienintro des Jahres. Do ya wanna taste it?

Die besten Serien 2022 Platz 3: Cyberpunk: Edgerunners

Netflix Cyberpunk Edgerunners

Serie: Cyberpunk: Edgerunners

Community-Schnitt: 7.92

Zu streamen bei: Netflix

Basierend auf dem erfolgreichen Videospiel Cyberpunk 2077 erzählt die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners die Geschichte des Teenagers David, dessen Leben zunehmend von Kriminalität, Gewalt und kybernetischen Körpermodifikationen bestimmt wird. Mit einer detailliert ausgearbeiteten Sci-Fi-Welt und einem derben wie rauen Stil begeisterte Edgerunners sowohl Fans der Gaming-Vorlage als auch jene, die zuvor noch nie von Night City gehört haben.

Die besten Serien 2022 Platz 2: Severance

Apple Severance

Serie: Severance

Community-Schnitt: 8.15

Zu streamen bei: Apple TV+

Die besten Serien 2022 Platz 1: Heartstopper

Netflix Hearstopper

Serie: Heartstopper

Community-Schnitt: 8.16

Zu streamen bei: Netflix

Als zweiter Top 10-Titel aus dem Hause Apple TV+ beeindruckt der Sci-Fi-Thriller Severance mit einer faszinierendenvoller Mysterien und Twists. Die Geschichte der Mitarbeitenden der Firma Lumon, die ihr Bewusstsein in eine Arbeits-Persona (Innies) und eine Privat-Persona (Outies) aufspalten ließen, erschafft einen, verstörender Musik-Tanz-Erlebnisse und philosophischer Fragen, der sich in einem der intensivsten Staffelfinale des Jahres entlädt.

Mit der Comic-Adaption * Heartstopper hat Netflix die von euch bestbewertete Serie des Jahres hervorgebracht. Denn Nick Nelson und Charlie Spring haben unsere Herzen schon beim ersten "Hi!" direkt im Sturm erobert. Das feinsinnige Porträt junger und vor allem queerer Liebe ist eine absolute Feelgood-Serie, die die emotionale Realität von Teenager:innen authentischer widerspiegelt als manch andere derzeitige Young Adult-Serie.

