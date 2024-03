Die beste Sci-Fi-Serie des Jahrtausends: Eine geniale Weltraum-Saga, die mit jeder Staffel noch besser und komplexer wird

Sci-Fi-Fans, denen das Weltraum-Epos The Expanse bisher entgangen ist, sollten es dringend nachholen. Bei Amazon Prime Video könnt ihr das 6-Staffel-Meisterwerk streamen.

Die Moviepilot-Redaktion hat die 50 besten Sci-Fi-Serien seit 2000 gewählt. Das Weltraum-Epos The Expanse landete im Ranking auf Platz 1 und konnte sich gegen (ebenfalls) fantastische Hits wie Westworld, Doctor Who oder Rick and Morty durchsetzen.

Alle 6 Staffeln mit insgesamt 62 Episoden geballter Sci-Fi-Unterhaltung gibt es bei Amazon Prime Video * zu streamen. Aber was macht The Expanse zur perfekten Science-Fiction-Unterhaltung?

Bei Amazon: The Expanse ist ein gewaltiges Science-Fiction-Epos

Als Adaption der ersten sechs Bücher der neunteiligen Romanreihe von James S.A. Corey (eigentlich Daniel Abraham und Ty Franck) erzählt The Expanse von den politischen und menschlichen Konflikten im Sonnensystem. Denn im 24. Jahrhundert hat sich die Menschheit längst über die Erde hinaus ausgebreitet.

Aber die Beziehungen zwischen den Menschen der Erde, dem Mars-Militär und den Gürtlern aus dem Asteroidengürtel nahe Mars und Jupiter sind angespannt – um es milde auszudrücken. Mittendrin befindet sich die Crew des kleinen Raumschiffs Rocinante, die sich aus Menschen unterschiedlichster Herkünfte zusammensetzt.

Schaut hier den Trailer zu The Expanse Staffel 1:

The Expanse - S01 (Deutsch) HD

Was die Geschichte von The Expanse so besonders macht, ist ihre Wandelbarkeit. Machtspiele und Verschwörungen von Politik, Militär, Aktivisten und Extremisten sind zwar stets die treibende Kraft, doch mit jeder Staffel erweitert sich die Genre-Bandbreite im Sci-Fi-Rahmen. Mal zeigt sich The Expanse als Weltraum-Krimi, mal als Verschwörungs-Thriller oder purer Survival-Horror im All. Große Alien-Mythen kommen ebenfalls hinzu.

Das Herz der Serie machen dabei jedoch die Charaktere aus, deren Entscheidungen noch viele Folgen später verheerende Konsequenzen nach sich ziehen können. Somit erwartet euch eine sich über Jahre hinweg stetig aufbauende Geschichte, die im Verlauf von 62 Episoden zunehmend komplexer und einnehmender wird. The Expanse ist niemals eintönig.

The Expanse ist das Allround-Paket unter den Sci-Fi-Serien

The Expanse ist das ultimative Weltraum-Saga-Gesamtpaket und liefert neben der herausragenden Geschichte alles, was sich Genre-Fans von einer repräsentativen Science-Fiction-Serie erhoffen könnten. Hier steht eine durchdachte Zukunftsvision im Zentrum, die sich meist durch wissenschaftlichen Realismus und erklärbare Technologien auszeichnet.

Mehr zu The Expanse und den 10 besten Sci-Fi-Serien seit 2000 gibt's im Podcast zu hören

Schwerelosigkeit im All und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper wurde selten so überzeugend und erschreckend dargestellt, wie in The Expanse. Menschen, die auf andere Planeten reisen, werden mit unterschiedlichsten Gravitationskräften konfrontiert. Und mehr als einmal kann sich das Reisen im Weltraum in Sekundenschnelle in einen lebensgefährlichen Albtraum verwandeln.

Was The Expanse jedoch von allen anderen großartigen Science-Fiction-Serien der letzten Jahre abhebt, ist das einzigartige Worldbuilding. Ohne große Erklärungen und oft beiläufig gibt es in jeder Folge unzählige Details zu entdecken. Diese erzählen uns stetig mehr über die unterschiedlichen Kulturen, Klassensysteme und den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen wie politischen Verfassungszustand der unterschiedlichsten Orte im Sol-System.

Obwohl am Ende nicht alle neun Romane verfilmt und ein paar Geheimnisse offen gelassen wurden, findet The Expanse einen fantastischen Schlusspunkt für das zentrale Thema der Geschichte. Und das ist heutzutage schon fast eine Seltenheit im Serienbereich: Eine sechs Staffeln lange Reise, die sich absolut lohnt.

