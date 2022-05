Die beste Sci-Fi-Serie, die keiner schaut: Bombastischer Trailer entfesselt Kampf um den Mars

Eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt kehrt mit Staffel 3 auf Apple TV+ zurück. Dort kämpfen mehrere Mächte um die Macht auf dem Mars.

Die Apple TV+-Serie For All Mankind zählt zum besten, was Sci-Fi in den letzten Jahren zu bieten hatte. Und ist leider nach wie vor kaum bekannt. Staffel 3 steht kurz bevor und wechselt den Schauplatz. Statt dem Mond konzentrieren sich die mörderischen Weltraum-Ambitionen auf den Mars.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu For All Mankind Staffel 3 an:

For All Mankind - S03 Trailer (English) HD

In For All Mankind Staffel 3 auf Apple TV+ entbrennt der Sci-Fi-Krieg auf dem Mars

For All Mankind macht in Staffel 3 auch einen zeitlichen Sprung. Anfang der 90er ist die Eroberung des Mondes Geschichte. Visionäre Geschäftsmänner wie Dev (Edi Gathegi) haben ihre Blicke auf den Mars gerichtet und wollen dessen Erkundung vorantreiben.

Wie die US-Weltraumbehörde NASA und ihr (im Serien-Universum Anfang der 90er noch quicklebendiges) sowjetisches Pendant zu solchen Bestrebungen steht, wird sich zeigen. Der Konflikt scheint vorprogrammiert. Und wird von vertrauten Schultern getragen: Mit Ed Baldwin (Joel Kinnaman) und Molly Cobb (Sonya Walger) werden unter anderem zwei Veteranen der Vorgänger-Staffeln zurückkehren.

Unterschätzes Juwel: For All Mankind ist ein grandioser Sci-Fi-Geheimtipp

Wann kommt For All Mankind Staffel 3 zu Apple TV+?

Wie sich das Rennen zum Mars entwickelt, werden Sci-Fi-Fans bald schon erfahren. For All Mankind Staffel 3 wird am 10. Juni 2022 veröffentlicht. Laut IMDb soll sie 10 Episoden umfassen.

Die 20 besten Serienstarts im Mai: Von Obi-Wan Kenobi bis Stranger Things

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things warten weitere versteckte Highlights auf euch. Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

