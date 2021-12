Die beste Science-Fiction-Serie bei Amazon: Ein Weltraum-Epos geht zu Ende

Die finale Staffel der genialen Science-Fiction-Serie The Expanse ist bei Amazon Prime Video gestartet. In den sechs abschließenden Episoden begibt sich die Crew der Rocinante auf eine letzte Mission.

Kaum eine Science-Fiction-Serie konnte in den vergangenen Jahren so sehr begeistern wie The Expanse. Nach einer überraschenden Absetzung durch Syfy nach 3 Staffeln wurde die komplexe Adaption von Daniel Abrahams und Ty Francks Romanreihe von Amazon gerettet, wo sie nach Staffel 6 nun mit sechs finalen Folgen verabschiedet wird.

Die beste Sci-Fi-Serie der letzten Jahre dürfen Genrefans nicht verpassen. Denn die letzte Staffel von The Expanse bringt die komplexen Handlungsstränge der vergangenen Seasons zu einem fulminanten Abschluss. Die sechs Episoden werden wöchentlich bei Amazon Prime Video veröffentlicht.

The Expanse Staffel 6: Die beste Sci-Fi-Serie der letzten Jahre endet

The Expanse erzählt von einer Zukunft, in der sich die Menschheit im Sonnensystem ausgebreitet hat. Es herrscht ein nicht enden wollender Konflikt zwischen den Menschen der Erde, dem Mars-Militär und den Gürtlern aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.



Schaut hier den Trailer zu The Expanse Staffel 6 bei Amazon

The Expanse - S06 Trailer (English) HD

Und mittendrin ist die Crew des kleinen Schiffes Rocinante, die in der finalen Staffel endlich wieder zusammenfindet und auf eine letzte und waghalsige Mission geschickt wird. Der immer mächtiger werdende Gürtler-Extremist Marco Inaros (Keon Alexander) – der zuletzt für eine globale Katastrophe auf der Erde verantwortlich war – muss aufgehalten werden, um das Sol-System zu retten.



Die Handlung der finalen Staffel adaptiert den Roman Babylons Asche sowie die Novelle Strange Dogs. Einziger Wermutstropfen für Fans der Vorlage: Wenn The Expanse endet, werden nur sechs der insgesamt neun Romane verfilmt worden sein. Allerdings findet nach Band 6 eine Zäsur in Form eine Zeitsprungs von drei Jahrzehnten statt, weshalb die Serie einen natürlichen Schlusspunkt finden kann.

Science-Fiction bei Amazon: The Expanse bleibt auch in Staffel 6 genial

The Expanse ist eine geniale und äußerst komplexe Sci-Fi-Serie mit spannendem Worldbuilding und großem Fokus auf Realismus. Schwerelosigkeit im All wurde selten so natürlich und erschreckend dargestellt. Denn das Leben im Weltraum wird mehr als einmal in The Expanse zum schrecklichen Survival-Horror.

In Staffel 6 ist die Stimmung von Verzweiflung geprägt. Die Erdbevölkerung hat durch die andauernden Asteroideneinschläge schwer zu kämpfen. So werden die Auswirkungen dieser Katastrophe auf das gesamte politische Geschehen im Sonnensystem thematisiert, während auch die Stimmung der Rocinante-Crew nach einem persönlichen Verlust an einem Tiefpunkt angelangt ist.

© Amazon The Expanse

The Expanse Staffel 6 wandelt die Lähmung der Figuren schließlich in Hoffnung um, wenn Konflikte überwunden werden müssen und gemeinsam für eine bessere Zukunft gekämpft wird. Fans erwartet dabei nicht nur eine nervenaufreibende letzte Mission, sondern auch zahlreiche emotional aufgeladene Charaktermomente, die schon immer das Herzstück des Sci-Fi-Epos ausmachten.

Mit The Expanse: Die 100 besten Serien der letzten 10 Jahre

The Expanse spielt im Finale nochmal alle Stärken aus: interessant geschriebene Figuren, komplexe und über Jahre aufgebaute Plot-Verflechtungen, spannende und politische Weltraum-Konflikte, herzzerreißende Wendungen und natürlich wieder jede Menge derbe Sprüche von UN-Generalsekretärin Avasarala (Shohreh Aghdashloo).

The Expanse ist auch in Staffel 6 wieder erstklassige Sci-Fi-Unterhaltung. Und das erleichtert den Abschied überhaupt nicht.

Habt ihr schon The Expanse für euch entdeckt?