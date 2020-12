The Expanse Staffel 5: Die 11 wichtigsten Figuren der Sci-Fi-Serie im Überblick

Frischt mit uns zum Start von Amazons 5. Staffel von The Expanse noch einmal schnell Besetzung und Charaktere der Science-Fiction-Serie auf.

The Expanse startet heute mit drei neuen Folgen bei Amazon Prime in die neue 5. Staffel. Wöchentlich folgt dann jeden Mittwoch eine neue Folge, bevor die aktuelle Season am 3. Februar 2021 mit Episode 10 endet.

Wer sich nach über einem Jahr fern des Weltalls nicht mehr genau an die Besetzung von The Expanse samt allen Charaktere der beliebten Science-Fiction-Serie erinnern kann, bekommt hier einen spoilerfreien Figuren-Crash-Kurs zu Staffel 5.



The Expanse-Besetzung in Staffel 5: Die wichtigsten Figuren im Überblick

Die beste "echte" Sci-Fi-Serie The Expanse hat schon einiges durchgemacht. Viele Charaktere aus dem Cast sind gegangen und andere kamen dazu. Wir konzentrieren uns hier auf die 11 wichtigsten Personen, die zu Beginn von Staffel 5 noch leben und eine bedeutende Rolle in den neuen Folgen bei Amazon Prime spielen werden, bevor die Serie nach der finalen 6. Staffel endet.

The Expanse: Der Captain - Jim Holden

James "Jim" Holden (Steven Strait) ist der Kapitän des Raumschiffs Rocinante stammt von der Erde (Montana) und wurde aus der United Nations Navy nach sieben Jahren unehrenhaft entlassen.

Holden übernahm die "Roci" als Anführer seiner Crew und begann Verschwörungen und Protomolekülen hinterher zu spüren. Er steckt in einer Liebesbeziehung mit Naomi Nagata.

© Amazon The Expanse: James "Jim" Holden (Steven Strait)

The Expanse: Die Ingenieurin - Naomi Nagata

Die talentierte Naomi Nagata (Dominique Tipper) im Cast von The Expanse gehört zur Crew der Rocinante und ist in der Amazon-Serie für vieles Technische (und Improvisierte) zuständig.

Als Gürtlerin stammt Naomi aus dem unter schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen leidenden Asteroidengürtel und hat ihren Freunden erst kürzlich enthüllt, dass sie einen Sohn mit Weltraum-Terrorist Marco Inaros hat: Felip, den sie einst verlassen musste, um sich selbst vor ihrem Ex-Freund zu retten.

© Amazon The Expanse: Naomi Nagata (Dominique Tipper)

The Expanse: Der Mann fürs Grobe - Amos Burton

Amos Burton (Wes Chatham) ist als Mechaniker Teil der Roci-Crew und hat innerhalb der Besetzung wohl die größte Tendenz, Probleme mit Gewalt zu lösen.

Der begnadete Kämpfer verliert ungern viele Worte und hat eine dunkle Vergangenheit auf der Erde, über die er nicht spricht. Umso spannender ist es, dass er nun in Staffel 5 auf seinen Heimatplaneten (nach Baltimore) zurückkehrt.

© Amazon The Expanse: Amos Burton (Wes Chatham)

The Expanse: Der Pilot - Alex Kamal

Alex Kamal (Cas Anvar) ist das letzte der vier Crewmitglieder der Rocinante und lenkt das Raumschiff auf Amazon Prime als präziser Steuermann.

Als Navy-Veteran stammt vom Mars, wo er Frau und Kind zurückgelassen hat. Zu seinem mühsam bewohnbar gemachten Heimatplaneten, der unter der Siedler-Abwanderung durch das neue Ring-Netzwerk aus Wurmloch-Toren leidet, kehrt er nun zurück.

© Amazon The Expanse: Alex Kamal (Cas Anvar)

The Expanse: Die Politikerin - Chrisjen Avasarala

Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo) mischt fluchend und selbstbewusst im Regierungsgeschehen von The Expanse mit wie kaum jemand sonst aus der Besetzung.

Als Generalsekretärin der Vereinten Nationen hatte sie die Führung der Erde inne, entschied über Krieg und Frieden und verlor ihren mächtigen Posten Ende der 4. Staffel schließlich an die jüngere Nancy Gao (Lily Gao).

© Amazon The Expanse: Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo)

The Expanse: Die Soldatin - Bobbie Draper

Roberta 'Bobbie' W. Draper (Frankie Adams) stieß in Staffel 2 zu The Expanse. Als Hauptfeldwebel und Gruppenführerin des Mars Marine Corps wurde sie zu wichtigen Einsätzen geschickt, um diese kämpferisch zu lösen, und stellte ihre blinde Loyalität nur langsam in Frage.

Zwischenzeitlich diente sie als Chrisjen Avasaralas Leibwächterin. Nachdem sie des Hochverrats freigesprochen wurde, ist sie in Staffel 5 zurück auf dem Mars.

© Amazon The Expanse: Bobbie Draper (Frankie Adams)

The Expanse: Die Terroristen - Marcos und Felip Inaros

Marcos Inaros (Keon Alexander) ist der Anführer einer radikalen Gürtler-Fraktion. Er will die vielen verschiedenen Gruppen (unter sich) zu einer einzigen Gürtler-Nation vereinigen. Um sich von den mächtigen Nationen von Mars und Erde unabhängig zu machen, plant er getarnte Gesteinsbrocken als Asteroiden auf deren Oberflächen einschlagen zu lassen.

An seiner Seite lernt Marcos seinen jugendlichen Sohn Felip (Jasai Chase Owens) an, den er einst mit Naomi Nagata zeugte.

© Amazon The Expanse: Marcos Inaros (Keon Alexander) & Felip Inaros (Jasai Chase Owens)

The Expanse: Der OPA-Stratege - Fred Johnson

Frederick "Fred" Lucius Johnson (Chad L. Coleman) ist der Anführer der Outer Planets Alliance (OPA) und Kommandant der Raumstation Tycho.

Wie die Gürtler liegt Freds OPA häufig im Konflikt mit Erde und Mars und vertritt die Interessen der im Sonnensystem SOL weiter außerhalb lebenden Bewohner. Als Verhandlungsbasis für eine Stärkung des Gürtels überließ Naomi ihm die letzte Probe des außerirdischen Protomoleküls.

© Amazon The Expanse: Fred Johnson (Chad L. Coleman)

The Expanse: Die Wild Card - Camina Drummer

Camina Drummer (Cara Gee) ist in der Besetzung von The Expanse für ihre Stärke, aber auch für ihr aufbrausendes Temperament bekannt.

Einst war sie für die Sicherheit der Raumstation Tycho verantwortlich und Stellvertreterin von Fred Johnson. Mittlerweile hat die Gürtlerin ihr eigenes Raumschiff samt Crew.

© Amazon The Expanse: Camina Drummer (Cara Gee)

The Expanse: Die Gefangene - Clarissa Mao

Clarissa Mao (Nadine Nicole) gab sich als Melba Koh aus, obwohl sie zur einflussreichen Erden-Familie Mao gehört. Ein Implantat steigert für kurze Zeit ihre Kampf-Fähigkeiten.



Der Tod ihrer jüngere Aktivisten-Schwester Julie Mao (Florence Faivre) wurde in Staffel 1 von The Expanse untersucht. Ihr Vater Jules-Piere Mao (François Chau) wollte das Protomolekül (mit unethischen Experimenten) kommerzialisieren. Auf ihrem Rachefeldzug stellte sich Clarissa zunächst gegen die Roci-Crew und wurde in Staffel 3 nach mehreren Morden zu lebenslanger Haft verurteilt.

© Amazon The Expanse: Clarissa Mao (Nadine Nicole)

The Expanse ist die beste Sci-Fi-Serie! Hört den Moviepilot-Podcast

Wir gehen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - dem Hype um Amazons Sci-Fi-Liebling The Expanse auf den Grund und loten die ersten 4 Staffeln aus:

Neben zahlreichen Argumenten, warum wir The Expanse in den Sci-Fi-Olymp heben, gehen wir kurz auf die Ähnlichkeiten von The Expanse zu Game of Thrones ein - von der Ähnlichkeit von Holen zu Jon Snow bis hin zu den politischen Ränkespielen.



Wer ist vor Staffel 5 eure Lieblingsfigur aus The Expanse?