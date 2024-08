Die beste Zombie-Serie unserer Zeit geht weiter: Erstes The Last of Us Staffel 2-Video versteckt wichtigste neue Figur

Endlich gibt es die ersten bewegten Bilder aus der 2. Staffel von The Last of Us. Pedro Pascal und Bella Ramsey sind zurück in der Zombie-Apokalypse und kämpfen ums Überleben.

Seit über einem Jahr warten wir gespannt auf die 2. Staffel von The Last of Us. Jetzt gibt es endlich einen ersten Einblick in die Fortsetzung der Videospielverfilmung, die Anfang 2023 die Herzen der Fans eroberte. Mit einem vollständigen Trailer haben wir es zwar noch nicht zu tun, dennoch sieht das Bewegtbildmaterial sehr aufregend aus.

Nach dem Finale der 2. Staffel von House of the Dragon hat der Streaming-Dienst Max ein Vorschauvideo veröffentlicht, dass die Serien-Highlights der nächsten Monate vorstellt. Neben Ausschnitten aus heiß erwarteten Titeln wie The Penguin, Dune: Prophecy und It: Welcome to Derry war auch The Last of Us mit 26 Sekunden vertreten.

Die ersten bewegten Bilder aus The Last of Us Staffel 2 mit Pedro Pascal und Bella Ramsey

The Last of Us - S02 Teaser Trailer (English) HD

Bevor Pedro Pascal als Mr. Fantastic ins Marvel Cinematic Universe einsteigt, kehrt er als Joel in die apokalyptische Welt von The Last of Us zurück. Auch Bella Ramsey darf nicht fehlen. Die von ihr gespielte Ellie dürfte in der 2. Staffel sogar noch mehr als in der Auftaktrunde zu tun bekommen. Doch sie ist nicht die einzige wichtige Figur.

Wer die Vorlage gespielt hat, weiß, dass uns im Verlauf der neuen Folgen die Ankunft von Abby erwartet. Booksmart-Star Kaitlyn Dever erweckt die kontroverse Bösewichtin aus The Last of Us Part II zum Leben. Im Teaser erhalten wir sogar einen ersten Blick auf sie – ihr müsst aber ganz genau hinschauen, sonst verpasst ihr ihn.

Winterjacke, Wollmütze und Schneeflocken: Ausgehend von dieser einen Einstellung trifft die Serie das Original ganz gut. Jetzt dürfen wir gespannt sein, was sich Craig Mazin und Neil Druckmann für Abby in der 2. Staffel von The Last of Us ausgedacht haben. Schon bei der ersten Runde bewiesen die beiden Showrunner ein geschicktes Händchen, wenn es darum ging, vertraute Elemente unerwartet und genial zu erweitern.

Wann startet The Last of Us Staffel 2?

Bisher steht noch kein Startdatum für die 2. Staffel von The Last of Us fest. Nicht zuletzt laufen die Dreharbeiten noch. Auch wenn die von HBO veröffentlichte Vorschau die TV-Season 2024/2025 abdeckt, sollten wir nicht davon ausgehen, dass The Last of Us dieses Jahr weitergeht. Aktuell deutet alles darauf hin, dass die 2. Staffel erst 2025 ihre Premiere feiert. In Deutschland wird sie voraussichtlich wieder bei Sky und dem dazugehörenden Streaming-Dienst WOW zu sehen sein.