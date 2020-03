Die besten Batman-Filme auf Netflix: Wie gut kennt ihr die Nolan-Trilogie?

Ab diesem Samstag sind endlich alle drei Teile von Christopher Nolans Batman-Reihe auf Netflix verfügbar. Der perfekte Anlass, einmal euer Wissen über die Trilogie auf die Probe zu stellen.

Seit dem 7. März 2020 können Fans von Christopher Nolan und dem dunklen Ritter Gothams endlich einen richtigen Batman-Marathon auf Netflix abhalten. Denn inzwischen sind alle drei Teile der Nolan-Trilogie auf der Streaming-Plattform verfügbar. Doch ehe das Bingen beginnen kann, wollen wir noch einmal eure grauen Zellen bemühen.



Knackt ihr unser großes Quiz zu Christopher Nolans Batman-Trilogie?

Wer ein wahrer Nolan-Freak ist, der kennt sich mit allen Fakten zur Reihe bestens aus, ob Hintergrundwissen, Darsteller oder Inhaltliches. Mit welchen Problemen hatte Christian Bale zu kämpfen, wenn er in den Batsuit stieg? Wie hieß nochmal das Batmobil der Reihe? Und wie viele Oscars konnte The Dark Knight abräumen?



In unserem großen Quiz erwarten euch 15 Fragen, die von euch jede Menge Trivia-Wissen, Auffassungsgabe und Ahnung von Darstellern, Filmen und natürlich Batman selbst fordern. Also, legt los und zeigt uns, was ihr so alles über Nolans Batman wisst!



Stimmt euch mit der Dark Knight-Trilogie auf The Batman ein

Alle Netflix-Nutzer können sich ab jetzt schon einmal die Wartezeit auf den nächsten Auftritt Batmans verkürzen. Schließlich müssen wir noch bis 2021 ausharren, ehe The Batman mit Robert Pattinson in den Kinos erscheint.



The Batman wartet übrigens jetzt schon mit mindestens ebenso vielen, wenn nicht sogar mehr, ikonischen Bösewichten aus Gotham auf, wie Nolan in einer ganzen Trilogie unterbringen konnte. Wem nach der Dark Knight-Trilogie das DC-Filmfutter ausgeht, kann sich auf unserer Liste der besten und schlechtesten DC-Filme Inspiration für ernste wie ironische Filmabende holen.



Christopher Nolans Batman-Trilogie, bestehend aus Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises, könnt ihr seit dem 07.03.2020 auf Netflix streamen.



Wie gut konntet ihr im großen Batman-Quiz abschneiden?