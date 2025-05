Die erfolgreichste Horror-Reihe aller Zeiten: Erster Trailer für Conjuring 4 kündigt Grusel-Höhepunkt an

Dieses Jahr startet mit Conjuring 4 der vorläufige Abschluss der erfolgreichsten Horror-Reihe überhaupt im Kino. Der neue Teaser-Trailer stimmt auf das Finale ein.

Mit Conjuring - Die Heimsuchung legte Regisseur James Wan vor 12 Jahren den Grundstein für das erfolgreichste Horror-Franchise überhaupt. Mit bislang drei Hauptfilmen und fünf Spin-offs hat die Reihe weltweit über 2 Milliarden Dollar eingespielt.

In einigen Monaten startet The Conjuring 4: Last Rites als vorläufiger Höhepunkt und Abschluss aus dem Universum im Kino. Schaut jetzt den ersten Teaser-Trailer, der auf den wohl furchterregendsten Fall der Warrens einstimmt.

Conjuring 4 Last Rites - Teaser Trailer (English) HD

Horror-Höhepunkt: Darum geht es in Conjuring 4

Der vierte Teil von Regisseur Michael Chaves soll den bisher gruseligsten und persönlichsten Fall von Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga) schildern. Neben dem Fall rund um die Familie Smurl wird auch ihre erwachsene Tochter Judy (Mia Tomlinson) in das paranormale Chaos hereingezogen. Laut Trailer erfahren Horror-Fans in Conjuring 4, warum dieser Fall der letzte für das Paar gewesen ist...

Nach dem vierten Teil der Horror-Saga soll das Franchise jedoch nicht endgültig abgeschlossen sein. New Line Cinema CCO Richard Brener verriet vor wenigen Wochen gegenüber Bloody Disgusting :

Dies ist der letzte Teil der ersten Phase, aber wir hoffen, dass wir noch mehr schaffen können. Phase Zwei wird noch bekannt gegeben.

Wann startet Conjuring 4 im Kino?

Da die Conjuring-Reihe finanziell so erfolgreich ist, war ein definitives Ende schon vorab unwahrscheinlich. Weitere Teile kommen dann vermutlich ohne Patrick Wilson und Vera Farmiga in ihren Paraderollen aus.

Das Finale rund um das Warren-Geisterjägerpaar läuft ab dem 4. September 2025 in den deutschen Kinos. Falls ihr vorher nochmal die letzten drei Hauptfilme der Conjuring-Reihe schauen wollt, könnt ihr die Teile bei VoD-Anbietern wie Amazon leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat sind sie derzeit nirgends verfügbar.