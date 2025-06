Die größte Netflix-Hoffnung seit langem: Totgeglaubte Thriller-Serie von Meisterregisseur könnte zurückkehren

Vor 6 Jahren ist die bisher letzte Staffel einer brillanten Netflix-Serie erschienen. Seitdem galt die Thriller-Produktion als beendet. Jetzt gibt es vom Regisseur neue Hoffnung für eine Fortsetzung anderer Art.

Mit Mindhunter hat Meisterregisseur David Fincher als Showrunner eine der besten Netflix-Serien überhaupt geschaffen. Der düstere Mix aus psychologischem Thriller und Crime-Drama mit wahren Vorbildern entfaltete über 2 Staffeln eine unglaubliche Sogwirkung. Auch die Moviepilot-Community-Wertung von 8,2 von 10 Punkten spricht für sich.

Seit dem Release von Season 2 im Jahr 2019 wurde die Hoffnung auf eine Fortsetzung spätestens 2023 endgültig begraben. Jetzt gibt es von Fincher höchstpersönlich aber ein neues, überraschendes Mindhunter-Lebenszeichen.

Mindhunter könnte bei Netflix in Filmform zurückkehren

In Mindhunter spielen Jonathan Groff und Holt McCallany Ende der 70er die FBI-Agenten Holden Ford und Bill Trench, die tief in die Psyche von Serienkillern eintauchen. Anlässlich des kommenden Starts seiner neuen Netflix-Serie The Waterfront hat McCallany gegenüber CBR im Interview verraten, dass er ein vielversprechendes Mindhunter-Meeting mit Fincher hatte:

Ich hatte vor ein paar Monaten ein Treffen mit David Fincher in seinem Büro und er sagte mir, es bestehe die Möglichkeit, dass sie als drei zweistündige Filme zurückkommt, aber ich denke, es ist nur eine Chance. Ich weiß, dass es Autoren gibt, die daran arbeiten, aber David muss mit den Drehbüchern zufrieden sein.

Von einer offiziellen Mindhunter-Rückkehr sind wir also noch weit entfernt. Trotzdem ist die Nachricht das erste konkrete Lebenszeichen einer möglichen Rückkehr überhaupt und Fans dürfen wieder hoffen. Am Ende hängt alles von Fincher ab, der sehr perfektionistisch arbeitet und die Serie erst in Filmform fortsetzen wird, wenn die Drehbücher vollends stimmig sind. Bis dahin könnt ihr die ersten beiden Staffeln Mindhunter jederzeit im Netflix-Abo streamen.

Holt McCallanys neue Netflix-Serie The Waterfront startet am am heutigen 19. Juni 2025 bei dem Streamer. Darin geht es um die Familie Buckley, die sich im Städtchen Havenport in North Carolina ein Fischereiimperium aufgebaut hat. Yellowstone-Fans sollten also einen Blick riskieren.

