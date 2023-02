Netflix-Juwel verloren: Eine der besten Serien von Meister-Regisseur geht wirklich nicht weiter

Lange mussten Fans um die Fortsetzung von Mindhunter bangen. Jetzt sorgte das Regie-Genie hinter der Netflix-Serie für traurige Gewissheit.

Es ist vier Jahre her, dass die zweite Staffel von Mindhunter veröffentlicht wurde. In der Netflix-Serie geht es um die FBI-Ermittler Holden Ford (Jonathan Groff) und Bill Tench (Holt McCallany), die Ende der 70er Jahre versuchen, die Psyche von Serienmörder:innen zu verstehen. Um Schuldige schneller zu finden und künftige Gräueltaten verhindern zu können, bauen sie eine Spezialeinheit auf.

Die Serie, für die unter anderem David Fincher Regie führte, entwickelte sich schnell zum Geheimtipp unter Thriller-Fans. Mit einer Bewertung von 8,2 wird Mindhunter auch von der Moviepilot-Community gefeiert. Für alle, die nach vier langen Jahren immer noch hoffen, dass die Geschichte von Ford und Tench zu einem Abschluss gebracht wird, gibt es jetzt schlechte Nachrichten.

David Fincher bestätigt: Mit Mindhunter wird es bei Netflix nicht weitergehen

Die französische Zeitung Le Journal du Dimanche sprach mit dem Fight Club-Regisseur, weil der bei den César Awards mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. (Die César Awards sind vergleichbar mit dem Deutschen Filmpreis, nur eben für Frankreich.) Dabei wurde er auch auf die unsicher scheinende Zukunft von Mindhunter angesprochen.

Seht hier den Trailer zu Staffel 2 von Mindhunter:

Mindhunter - Teaser S02 (English) HD

Laut dem englischsprachigen Online-Magazin Gamesradar , dem das abopflichtige Interview vorlag, bestätigte David Fincher nun endgültig: Eine dritte Staffel von Mindhunter wird nicht kommen. Zumindest nicht bei Netflix.

Der Filmemacher macht dem Streaming-Anbieter allerdings keinen Vorwurf, denn: "Sie sind mit der Serie ein Risiko eingegangen."

Zu teuer? Deswegen zog Netflix bei der Thriller-Serie den Stecker

Dass Netflix nicht gerade zimperlich ist, wenn es um das Einstampfen von Serien geht, haben wir in den letzten Monaten und Jahren mehrfach mitbekommen. Ein Streaming-Anbieter muss wirtschaftlich denken und guckt deswegen besonders dann auf Aufrufzahlen, wenn er in eine Serie oder einen Film viel Geld investieren musste.

Laut David Fincher ist es auch das, was schließlich zum Aus von Mindhunter nach zwei Staffeln geführt hat:

Ich bin sehr stolz auf die ersten zwei Staffeln, aber es ist eine ziemlich teure Serie und aus der Perspektive von Netflix war unser Publikum nicht groß genug, um so eine Investition zu rechtfertigen.

Möglich ist theoretisch natürlich, dass sich ein anderer Streaming-Anbieter die Serie schnappt, um sie zu Ende zu erzählen. Wie es nach Staffel 2 hätte weitergehen sollen, stand nämlich schon fest. Das Ermittler-Duo sollte nach Hollywood, um Filmemacher für die Realität hinter Serienmörder:innen und ihrer Psyche zu sensibilisieren. Das berichtete die Filmseite Collider .

Auch mörderisch unterwegs bei Netflix: You erfindet sich in Staffel 4 komplett neu

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Netflix' beliebtester Serienkiller ist zurück und doch ist alles anders. In Staffel 4 von You - Du wirst mich lieben erforscht Joe Goldberg (Penn Badgley) nicht nur eine komplett neue Stadt, sondern muss plötzlich einen Mord lösen, statt ihn zu begehen. Hendrik Busch und Lisa Ludwig diskutieren im Podcast, was in der ersten Hälfte der finalen Staffel funktioniert – und wie es im zweiten Teil weitergehen könnte, der erst im März erscheint.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.