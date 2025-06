Der nächste Yellowstone-Ersatz kommt zu Netflix: Die Serie mit Top-Cast startet schon in 3 Tagen

Was wird das nächste Yellowstone? Bei Netflix gibt's mehrere Anwärter. Diese Woche startet die nächste Serie über ein Familienimperium. Hinter The Waterfront steckt der Schöpfer von Dawson's Creek.

Yellowstone war lange Zeit die erfolgreichste Serie im US-Fernsehen und von der Popularität des modernen Westerns profitiert auch Streaming-Dienst Netflix, der einige Staffeln in Deutschland streamt. Kein Wunder, dass der Streamer gleich mehrere Yellowstone-Erben an den Start bringt, darunter Ransom Canyon und Territory.

In eine thematisch etwas andere Richtung geht die kommende Netflix-Serie The Waterfront von Kevin Williamson (Scream), die Yellowstone-Fans aber ebenfalls interessieren dürfte. Sie startet noch diese Woche.

Die Handlung von The Waterfront dreht sich um ein Fischerei-Imperium

The Waterfront spielt zwar nicht im ehemals wilden Westen, teilt mit Yellowstone aber den Fokus auf ein Familiengeschäft in der Krise. Im Mittelpunkt der Story steht die fiktive Familie Buckley, die sich im Städtchen Havenport in North Carolina ein Fischereiimperium aufgebaut hat. Mittlerweile bröckelt das Erbe von Oberhaupt Harlan Buckley (Holt McCallany aus Mindhunter). Er muss sich von zwei Herzinfarkten erholen, während seine Frau Belle (Maria Bello) und ihr Sohn Cane (Jake Weary) versuchen, das Geschäft am Laufen zu halten. Tochter Bree (Melissa Benoist) hat ihre Suchterkrankung unter Kontrolle gebracht und bemüht sich um das Sorgerecht für ihren Sohn.

Zu allem Überfluss muss die Familie in weniger als drei Monaten ganze zwei Millionen Dollar auftreiben. Da kommt ein lukratives Angebot gelegen: Wie wäre es, wenn Harlan seine Flotte für den Drogenschmuggel nutzt?

Inspiriert wurde die Geschichte von Kevin Williamsons Vater, der ebenfalls in der Fischerei tätig war und in den 80er Jahren wegen Geldsorgen in den Schmuggel von Marihuana einstieg.

Die Besetzung der Netflix-Serie kann sich sehen lassen

Kevin Williamsons große Tage als Star-Drehbuchautor liegen schon eine Weile zurück. Damals lieferte er die Vorlagen von Horrorfilmen wie Scream - Schrei!, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und The Faculty. Er entwickelte die Teenie-Serie Dawson's Creek und hob mit Julie Plec die Adaption von Vampire Diaries aus der Taufe. Seine letzten Serien reichten nicht mehr an diese Erfolge heran. Ob es mit The Waterfront bei Netflix anders laufen wird, sollten die nächsten Wochen zeigen. In jedem Fall konnte Williamson eine ansehnliche Besetzung vor der Kamera versammeln.

Holt McCallany, der zuletzt in Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning zu sehen war, kehrt nach Mindhunter und The Lincoln Lawyer für die nächste Netflix-Serie zurück. Maria Bello hat über die Jahre Serien wie E.R., NCIS, und Netflix' Beef veredelt. Mit Melissa Benoist wird ihre Serientochter von Supergirl persönlich verkörpert und Sohnemann Jake Weary gehörte zum Cast einer anderen verbrecherischen Familienserie: Animal Kingdom. Als Drogen handelnder Gaststar ist sogar Topher Grace (Die wilden 70er) an Bord.

The Waterfront startet am 19. Juni 2025 bei Netflix und besteht aus acht Episoden. Dann erfahren wir, ob es sich eher um ein konventionelles Drama handelt oder ob auch Kevin Williamsons aus Scream und Dawson's Creek bekannter (Meta-)Humor Einzug ins Städtchen Havenport hält.

