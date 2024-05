Die größte Netflix-Serie aller Zeiten kehrt zurück: Jetzt wissen wir endlich, wann Squid Game Staffel 2 startet

Die 2. Staffel der Netflix-Sensation Squid Game soll noch dieses Jahr erscheinen. Jetzt hat der Hauptdarsteller einen konkreten Starttermin verraten.

Nachdem Netflix die 1. Staffel Squid Game im September 2021 veröffentlicht hat, wurde der brutale Überlebenskampf mit sadistischen Spielen zur Sensation. Bis heute ist die südkoreanische Produktion die erfolgreichste Serie des Streaming-Dienstes. 2024 soll endlich die 2. Staffel erscheinen, doch bisher gab es noch kein konkretes Startdatum. Squid Game-Hauptdarsteller Lee Jung-jae hat jetzt genauere Infos verraten.

Squid Game Staffel 2 soll kurz vor Jahresende zu Netflix kommen

Gegenüber Business Insider sprach der Squid Game-Star darüber, dass die 2. Staffel des Netflix-Hits im Dezember 2024 veröffentlicht werden soll. Mehr Details verriet er nicht. Offiziell bestätigt ist der Termin von dem Streaming-Dienst bisher auch nicht. Um was es in den neuen Squid Game-Folgen geht, ist auch noch geheim.

In Squid Game von Showrunner Dong-hyuk Hwang werden hunderte Menschen mit finanziellen Sorgen in ein Turnier aus Kinderspielen verwickelt, an dessen Ende ein Millionengewinn wartet. Schnell wird klar, dass nicht nur eine Person gewinnen kann, sondern überhaupt überleben wird.

Vor dem Release der neuen Squid Game-Staffel könnt ihr Hauptdarsteller Lee Jung-jae schon bald in einer anderen Serie wiedersehen. In der Star Wars-Serie The Acolyte, die bei Disney+ am 4. Juni 2024 startet, spielt er den Jedi-Meister Sol.

Hier könnt ihr noch das Ankündigungsvideo zur 2. Staffel Squid Game schauen:

Squid Game Staffel 2 - Ankündigung (English) HD

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Serien-Highlights findet ihr im Mai nicht nur die Rückkehr des Sci-Fi-Meilensteins Doctor Who bei Disney+ und die Netflix-Fortsetzung von Bridgerton, sondern auch einen Yellowstone-Ersatz mit Zeitreisen bei Amazon, einen fesselnden Multiversums-Thriller, Vampir-Horror und und vieles mehr.