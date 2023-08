Die größte Netflix-Serie des Jahres ist teurer als Game of Thrones und startet schon morgen: Nach dem neuen Trailer wollt ihr 8 Folgen sofort sehen

Netflix' Adaption des Anime-Hits One Piece ist schon morgen im Stream verfügbar. Heute gibt es den neuesten Trailer, der mit viel Action begeistert.

Schaut euch hier den neuesten One Piece-Trailer an:

One Piece ist einer der größten Anime-Hits aller Zeiten. Netflix' Adaption One Piece hat offenbar mehr gekostet als Game of Thrones und verspricht eine der größten Serien des Jahres zu werden, sobald sie am 31. August 2023 veröffentlicht wird. In einem letzten Trailer vor dem Start zeigt sich die Piraten-Crew um Monkey D. Ruffy ( Iñaki Godoy ) noch einmal von ihrer schlagkräftigsten Seite.

One Piece - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Netflix-Highlight 2023: One Piece ist teurer als Game of Thrones

One Piece dreht sich um den jungen Ruffy, der einmal König aller Piraten werden möchte. Dazu stellt er eine Crew zusammen, die unter anderem aus dem Schwertkämpfer Zoro (Mackenyu) und der Diebin Nami (Emily Rudd) besteht. Gemeinsam sagen sie maritimen Fieslingen wie dem Fischmenschen Arlong (McKinley Belcher III) den Kampf an.

Netflix ist sich der Bedeutung von One Piece für alle Manga- und Anime-Fans wohl bewusst. Dementsprechend viel Geld investierte der Streamer offenbar auch in die Serie. Angeblich ist sie mit 18 Millionen Dollar pro Folge noch teurer als Game of Thrones.

Wann kommt One Piece zu Netflix?

One Piece erscheint am 31. August 2023 bei Netflix. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Action-Veteran Vincent Regan (300) vor der Kamera zu sehen.

