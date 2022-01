Die große Harry Potter-Reunion kommt jetzt endlich auf Deutsch – hier könnt ihr sie streamen

Die große Harry Potter-Reunion erscheint jetzt endlich auch auf Deutsch. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu dem Special, das Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint nach Hogwarts zurückbringt.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Harry Potter und der Stein der Weisen haben Warner Bros. und der Streaming-Dienst HBO Max ein Reunion-Special auf die Beine gestellt, das zahlreiche Stars der magischen Filmreihe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder vor der Kamera zusammenführt.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts feierte am 1. Januar 2022 seine Premiere auf HBO Max und wurde zeitgleich in Deutschland auf Sky veröffentlicht. Bisher war die Reunion allerdings nur in der Originalfassung vorhanden. Ab morgen zeigt Sky auf seinen Plattformen ebenfalls die deutsche Synchronfassung.

Die Harry Potter-Reunion in deutscher Synchro bei Sky

Die Rückkehr nach Hogwarts vereint Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint endlich wieder im Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gemeinsam blicken die drei Stars auf die Entstehung der prägenden Fantasy-Reihe zurück und teilen persönliche Geschichten. Zu Wort kommen ebenfalls weitere vertraute Gesichter.

Hier könnt ihr den Trailer zur Harry Potter-Reunion schauen:

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Sky Trailer (English) HD

Die Harry Potter-Reunion wartet u.a. mit Auftritten von Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Toby Jones, Ian Hart und Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes auf.

Darüber hinaus nimmt Regisseur Chris Columbus eine wichtige Rolle in dem Special ein. Er hat sie ersten zwei Harry Potter-Filme inszeniert. Auch seine Regiekollegen Alfonso Cuarón (Teil 3), Mike Newell (Teil 4) und David Yates (Teil 5, 6, 7 und 8) sind in Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts vertreten.

Wer außerdem nicht fehlen darf: Produzent David Heyman. Seit Harry Potter und der Stein der Weisen begleitet er die Reihe und ist nun ebenfalls in die Phantastische Tierwesen-Filme involviert. Der dritte Teil des Ablegers, namentlich Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, startet am 7. April 2022 in den deutschen Kinos.

