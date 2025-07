Die härteste Ein-Mann-Armee seit Rambo verschwindet bei Netflix – ein feuchter Traum für Tarantino-Fans

Netflix trennt sich von einem Film, der vor allem Tarantino-Fans glücklich machen dürfte. Nur noch wenige Tage könnt ihr den knallharten Action-Kriegsfilm im Abo streamen.

Letztes Jahr im November sicherte sich Netflix einen Film, der sofort die Streaming-Charts eroberte: Sisu – Rache ist süß. Die Mischung aus Action-Kracher und Rache-Thriller stammt aus Finnland und ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt oder nochmal schauen wollt, müsst ihr euch beeilen.

Sisu verschwindet in zwei Tagen aus dem Angebot von Netflix. Wir haben es also mit keinem Original des Streaming-Diensts zu tun, sondern mit einem klassischen Lizenztitel. Oft sichert sich Netflix nur für einen bestimmten Zeitraum die Rechte an einem Film. Sisu ist einer dieser Fälle und jetzt habt ihr die letzte Chance, ihn zu schauen.

Rache-Kriegsfilm bei Netflix: Darum geht's in Sisu

Im Mittelpunkt der Geschichte von Sisu befindet sich der finnische Soldat Aatami Korpi (Jorma Tommila), der unter seinen Leuten zur Legende aufgestiegen ist. Über 300 Russen soll er getötet haben. Nun, in den letzten Monaten des Krieges, befindet er sich auf dem Weg durch Lappland und hofft, in der kargen Landschaft Gold zu finden.

Der stoische Einzelkämpfer hat Glück: Korpi stößt auf eine Goldader und packt sich seine Satteltaschen so voll wie möglich. Bald trifft er jedoch auf eine Einheit der deutschen Waffen-SS, die sich auf dem Rückzug nach Norwegen befindet. Als SS-Obersturmführer Bruno Helldorf (Aksel Hennie) das Gold entdeckt, zögert er nicht lange.

Helldorf bemächtigt sich Korpis Habe und demütigt ihn im Kreis seiner Gefolgschaft. Der Triumph ist aber nur von kurzer Dauer: Ehe sich die deutschen Soldaten versehen, werden sie vom Teufel persönlich verfolgt. Korpi verwandelt sich in eine erbarmungslose Tötungsmaschine, die Sylvester Stallones Rambo alle Ehre macht.

Sisu ist die perfekte Mischung aus Rambo und Tarantino

Genauso wie sein Protagonist macht der Film keine Gefangenen: Sisu kommt als ultra-brutaler Rache-Reißer daher, der sich in seinen eineinhalb Stunden Laufzeit ohne Umwege auf den Pfad der Vergeltung begibt und ein Blutbad sondergleichen entfesselt. Besonders für Tarantino-Fans ist dieses Werk wie geschaffen.

In unserem Film-Check zu Sisu schrieben wir damals:

Wenn wir das Lager des Goldschürfers zum ersten Mal sehen, dann erinnert es nicht zufällig an die französische Farm am Anfang von Inglourious Basterds. Genau wie Quentin Tarantino schürft sich Helander durch die ikonischen Western-Bilder von Sergio Leone (Spiel mir das Lief vom Tod). Statt Charles Bronson oder Clint Eastwood gibt Jorma Tommila den wortkargen Helden, der sich nicht nur durch Stärke, sondern auch Cleverness auszeichnet. Die benötigt er im Kampf Mann-gegen-Panzer.

Sisu wartet nicht nur mit Härte, sondern auch jeder Menge schwarzem Humor auf. Die Action ist pointiert in Szene gesetzt und überrascht mit einigen schrägen Momenten. Kein Wunder, immerhin wurde der Film von Jalmari Helander gedreht, der bereits mit Rare Exports – Eine Weihnachtsgeschichte einen wilden Genre-Mix abgeliefert hat.

Wenn ihr noch mehr von Sisu sehen wollt, gibt es gute Nachrichten: Zwar verschwindet der Film von Netflix. Dafür befindet sich die Fortsetzung bereits auf dem Weg ins Kino. Ab dem 20. November 2025 erobert Teil 2 die große Leinwand und schlägt das nächste Kapitel in der Geschichte des erbarmungslosen Kriegers auf.