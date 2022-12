Die Herr der Ringe-Figuren im süßen Disney-Look – vor allem Gollum müsst ihr gesehen haben

Wie sähe Der Herr der Ringe als heute animierter Disney-Film aus? Um das herauszufinden, müsst ihr nicht länger eure Vorstellungskraft bemühen, denn nun gibt es knuddeliges Anschauungsmaterial in Form von Fan-Art.

J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe-Geschichte wurde von Peter Jackson prominent verfilmt. Außerdem kann Frodos Reise auf eine animierte Geschichte zurückblicken, denn die erste Fantasy-Adaption des Stoffs war der Zeichentrickfilm Der Herr der Ringe von Ralph Bakshi. Das neuste Anime-Projekt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim soll wiederum am 11. April 2024 in die Kinos kommen.

Wie die Trilogie von Der Herr der Ringe hingegen aussehen würde, wenn Pixar heutzutage das Mittelerde-Abenteuer als Computer-Animationsfilm neu auflegen würde, haben jetzt ein paar Fans kreativ mit 21 Bildern ergründet.

Herr der Ringe-Figuren durch die Disney-Brille: Knuddeliger Balrog und zuckersüßer Gollum gefällig?

Bei Twitter zeigt Aella Gandalf, Frodo, Gollum und Arwen und stellt dazu die Frage: "Was wäre, wenn Pixar Der Herr der Ringe gemacht hätte (auf halber Strecke der Reise)?" Die renommierte, 2006 von Disney aufgekaufte Animationsfilm-Schmiede hat schließlich ihren ganz besonderen Look.

Prompt fühlte sich auch ein anderer Herr der Ringe-liebender Künstler, Sam Patt, inspiriert und steuerte einen Balrog im Disney-Pixar-Stil bei (der bestimmt mit Wut aus Alles steht Kopf verwandt ist).

Und das ist noch nicht alles, denn weitere Herr der Ringe-Fans haben sich kreativ ausgetobt, um einen computeranimierten Mittelerde-Film in unseren Köpfen zu erschaffen.



Herr der Ringe als moderner Animationsfilm: Disney-Fans machen es möglich

Gleich 16 weitere Bilder bringen uns eine Auswahl beliebter Herr der Ringe-Figuren nahe, die von Gandalf über Aragorn, Gimli, Legolas, Galadriel, Elrond und Saruman bis hin zu Saurons knuffigem Auge reichen. Fans der Peter Jackson-Trilogie werden hier berühmte Film-Szenen wiedererkennen. Nur eben im Stil der Disney-Marke Pixar. Oder doch eher im Dreamworks-Look (also von Filmen wie Shrek), wie bei Reddit heiß diskutiert wird?

Außerdem finden sich unter den animierten Schöpfungen ikonische Orte wie Bruchtal, Minas Tirith und das Auenland, die uns ins animierte Mittelerde einladen.

