Die How I Met Your Mother-Figuren im Ranking: Hassfigur Ted ist nicht auf dem letzten Platz

Ein neues Ranking zu How I Met Your Mother! Wer ist der beste Charakter und warum ist es nicht Ted Mosby? Die ultimative HIMYM-Tierlist sorgt für Antworten.

Kaum eine Sitcom spaltet die Gemüter so sehr wie How I Met Your Mother Besonders Hauptfigur Ted Mosby (Josh Radnor) ist für viele Fans eine absolute Hassfigur. Doch wo würde er in einem Ranking landen, das nicht nur nach Sympathie, sondern nach Alltagstauglichkeit fragt? Genau dieser Frage stellt sich Moviepilot-Redakteurin Bea in einer neuen, kreativen Tierlist.

Schaut euch hier das komplette HIMYM Charakter-Ranking von Bea an

Das ist die Tierlist der How I Met Your Mother-Figuren

Die Tierlist bewertet die Figuren nicht klassisch, sondern nach Situationen. Die Top-Kategorie ist "Roadtrip zu Gazzolas", gefolgt von "Zimmer an der Uni teilen", "Drunk Train fahren", "auf ein Bier im MacLaren's" und der untersten Stufe: "im Drunk Train antreffen".

Diese HIMYM-Figuren eignen sich perfekt für einen Roadtrip

Überraschenderweise landet Lily (Alyson Hannigan) ganz oben als perfekte Roadtrip-Partnerin. Trotz ihrer manipulativen Art braucht sie – genau wie Video-Redakteurin Bea – häufig Toilettenpausen. Das macht sie zur idealen Begleitung für lange Autofahrten zu Gazzola's Pizza. Marshall (Jason Segel) landet natürlich ebenfalls in dieser Kategorie.

Konditorin Victoria (Ashley Williams) landet ebenfalls ganz oben. Allein wegen ihrer Fähigkeit, fantastische Snacks für die Fahrt zu backen, ist sie eine unverzichtbare Begleitung für den Roadtrip. Sie wird als angenehme und unkomplizierte Mitfahrerin eingeschätzt.



Die Mutter, Tracy (Cristin Milioti), ist für Bea die perfekte Figur und der Inbegriff des "Manic Pixie Dream Girl", ohne es zu übertreiben. Sie landet selbstverständlich ganz oben auf der Liste und würde mit ihrer Ukulele für die beste Stimmung sorgen.



Wo landen Barney Stinson und Ted Mosby in der Tier-List?

Barney Stinson (Neil Patrick Harris) wird als Figur geliebt, wäre im echten Leben aber zu anstrengend für mehr. Für eine lustige Fahrt im Drunk Train reicht es aber, da seine nervige Art unter Alkoholeinfluss kurzzeitig amüsant sein könnte, bevor man wieder Abstand braucht.

Barneys Bruder James (Wayne Brady) hingegen landet eine Stufe höher. Er wird als ordentlich und verlässlich eingeschätzt, der sogar für seine Mitbewohner kochen und aufräumen würde. Damit wäre er der ideale WG-Partner für die Uni-Zeit.

Ted Mosby, nicht gerade Beas Lieblingsfigur, wird weiter unten eingestuft. Als Zimmernachbar wäre er zu anstrengend, aber seine betrunkene Version ist immerhin super witzig. Deshalb landet er zusammen mit Barney in der Kategorie 'Drunk Train fahren'.

Diese Figuren landen ganz unten

Stella (Sarah Chalke), die Ted am Altar stehen ließ, ist ebenfalls 'Trash'. Für mehr als ein kurzes Treffen auf ein Bier im MacLaren’s reicht es nicht. Dort würde sie sich vermutlich nur über ihre unglückliche Beziehung beklagen, bevor man schnell wieder geht.

Teds Ex-Freundin Karen (Laura Prepon), der "Teufel in Person", landet erwartungsgemäß ganz unten. Sie würde im Drunk Train angetroffen werden, da sie sich für besser als alle anderen hält, aber trotzdem jede Woche dort ist, um zu feiern. Auch Zoey (Jennifer Morrison) landet in dieser Kategorie.

Alle neun Staffeln von How I Met Your Mother streamen im Abonnement von Disney+.