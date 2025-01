Die letzte Blue Bloods-Staffel startet morgen in Deutschland: So könnt ihr die neuen Folgen schauen

Das Serienfinale von Blue Bloods ist in den USA gelaufen, doch in Deutschland startet die 14. Staffel erst jetzt. So könnt ihr die letzten Folgen der Tom Selleck-Serie schauen.

Am 13. Dezember 2024 ist Blue Bloods - Crime Scene New York das letzte Mal über die US-Fernsehbildschirme gelaufen. Auch wenn das große Serienfinale zahlreiche Zuschauer:innen vors TV locken konnte, scheint das Ende der beliebten Krimi-Serie mit Tom Selleck nach 14 Jahren und 14 Staffeln endgültig besiegelt. In Deutschland mussten sich Fans bisher noch auf die neuen Folgen der letzten Blue Bloods-Staffel gedulden. Doch das Warten hat nun endlich ein Ende. Blue Bloods Staffel 14 startet endlich in Deutschland: Sky One zeigt finale Folgen zuerst Fast ein Jahr nachdem Staffel 14 in den USA auf CBS gestartet ist, kommt die finale Season auch nach Deutschland. Sky One zeigt die Episoden ab dem 2. Januar 2025 um 20.15 Uhr immer wöchentlich in Doppelfolgen. Die Free-TV-Premiere folgt hierzulande knapp eine Woche später. Sat.1 Gold wird die Folgen der 14. Staffel ab dem 8. Januar 2025 zeigen, hier jedoch in einzelnen Folgen. Die finale Season umfasst 18 Episoden. Zukunft des Blue Bloods-Universums nach Serienfinale ungewiss Während sich die Blue Bloods-Stars um Tom Selleck, Donnie Wahlberg und Vanessa Ray bereits mehrfach für eine Fortsetzung der belieben Krimi-Serie aussprachen, wurde ein Spin-off noch nicht von CBS bestätigt. Wahlberg machte Fans erst im Sommer dieses Jahres Hoffnung darauf, dass etwas in Arbeit sei. Senderchef David Stapf erklärte jedoch, dass man sich zunächst nach konkreten Ideen umsehe. Bis dahin könnt ihr euch die ersten 13 Staffeln von Blue Bloods anschauen, die im Streaming-Abo bei WOW * zu finden sind. Die ersten 10 Staffeln des Krimi-Hits streamen darüber hinaus in der Flat bei Paramount+ *. Alles, was ihr zur 14. Staffel wissen müsst, könnt ihr noch hier nachlesen. Und wenn euch der Sinn nach Alternativprogramm steht, werdet ihr vielleicht in unserem Podcast fündig: Podcast: Die besten Serien 2024 im Rückblick Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 24 besten Serien vor, die es im Jahr 2024 zu entdecken gab. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Ob Videospiel-Überflieger Fallout, eine fantastische The Walking Dead-Rückkehr, das bildgewaltige Arcane-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.

