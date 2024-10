Die meistgesehene Netflix-Serie geht weiter: Squid Game Staffel 2 verrät im brandneuen Trailer, was mit Gi-hun passiert

Im Dezember kehrt Squid Game nach drei Jahren Wartezeit zurück. Aber wie geht die Geschichte in Staffel 2 weiter? Der knapp zweiminütige Trailer deutet es an ...

Kein Netflix-Original war bisher so erfolgreich wie Squid Game. Die südkoreanische Serie von Schöpfer Hwang Dong-hyuk stellte die Hollywood-Konkurrenz in den Schatten und brach Streaming-Rekorde, die bis heute stehen. Oder nur noch bis Dezember? Denn dann startet die 2. Staffel von Squid Game. Der neue Trailer ist da und zeigt, was in der Zwischenzeit aus unserem Helden Gi-hun geworden ist.

Schaut euch hier den knapp zweiminütigen Trailer für Squid Game Staffel 2 an:

Squid Game - Staffel 2 Teaser-Trailer #2 (Deutsch) HD

Das ist über die Story der Netflix-Fortsetzung bekannt

In Squid Game Staffel 2 feiern wir ein Wiedersehen mit Lee Jung-jae alias Gi-hun. In der 1. Staffel hatten wir den verschuldeten Spieler kennengelernt, der sich zum Squid Game bereit erklärt, um das Sorgerecht für seine Tochter zurückzubekommen und die Krankenhausrechnungen seiner Mutter zu begleichen.

Am Ende der 1. Staffel gewinnt Gi-hun dank eines blutigen Opfers den Wettbewerb und das Preisgeld. Doch nachdem er erfährt, wer wirklich hinter dem Squid Game steckt, sinnt er auf Rache.

Staffel 2 spielt drei Jahre nach den Ereignissen und Gi-hun alias Spieler 456 findet sich wieder in dem knallbunten Kinderspielplatz wieder, in dem die Teilnehmenden mit dem Leben bezahlen. Diesmal will er das System offenbar von innen heraus zerstören. Doch wie der Teaser-Trailer zeigt, muss er zunächst einmal seine Mitspieler:innen von seinen Plänen überzeugen.

Squid Game Staffel 2 startet zur Weihnachtszeit bei Netflix

Die 2. Staffel startet am 26. Dezember bei Netflix, perfekt um den ein oder anderen Familienbesuch mit tödlichen Wettkämpfen im TV aufzupeppen. Bis zur 3. Staffel sollen dann nicht wieder drei Jahre ins Land ziehen. Das Serienfinale ist schon für 2025 geplant.

Noch mehr Tipps im Podcast: Die 15 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.