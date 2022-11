Die Mumie-Star Brendan Fraser boykottiert Preisverleihung, obwohl er Favorit ist – wegen Skandal, der lange unter den Teppich gekehrt wurde

Brendan Fraser begeisterte bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Drama The Whale. Den Golden Globes hat er aber jetzt schon eine eindeutige Absage erteilt.

Die Begeisterung für The Whale lässt nicht nach. Seit der Venedig-Premiere des Films ist Brendan Fraser in aller Munde. Seine herausragende Darbietung in dem Drama von Darren Aronofsky dürfte sicherlich auch bei einigen Preisverleihungen eine große Rolle spielen. Bei den Golden Globes wird der Schauspieler jedoch nicht erscheinen.

Egal ob Fraser für einen Golden Globe nominiert wird oder nicht: Gegenüber GQ verrät er, dass er sich mit seiner Entscheidung bereits festgelegt hat. Der Grund dafür ist ein Fall sexueller Belästigung, von dem Fraser 2018 erstmals sprach: Im Jahr 2003 wurde er von Philip Berk, dem damaligen Präsidenten der HFPA, begrabscht.

Trotz großer Chancen für The Whale: Brendan Fraser begründet seine Golden Globe-Absage

Die Golden Globes werden jährlich von der HFPA – der Hollywood Foreign Press Association – ausgetragen. Fraser hat in der Vergangenheit oft darüber gesprochen, wie sehr ihn Berks Übergriff traumatisiert hat. Unmöglich kann er jetzt an eine Event der Vereinigung teilnehmen, die dabei zugesehen hat.

Ich habe mehr schlechte Erfahrungen mit der Hollywood Foreign Press Association gesammelt, als dass ich Respekt vor ihr habe Nein, ich werde nicht [an den Golden Globes] teilnehmen … [...] Meine Mutter hat mich nicht als Heuchler großgezogen.

Der Schmerz sitzt bei Fraser tief, da die HFPA nicht auf seine Vorwürfe reagierte und mit den Golden Globes weitergemacht hat, als wäre nichts passiert.



Die 80. Ausgabe der namhaften Preisverleihung findet am 10. Januar 2023 statt. Die Nominierungen werden am 12. Dezember 2022 bekannt gegeben. The Whale startet am 27. April 2023 in den deutschen Kinos.

