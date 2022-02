Dieses Jahr erwartet uns der Start einer völlig neuen Serie aus dem The Walking Dead-Universum. Nun wurden die ersten Stars des spannenden Experiments enthüllt.

2022 wird ein großes Jahr für The Walking Dead. Während die Mutterserie endet, trumpft das Franchise mit mehreren Spin-off-Serien auf. Neben Fear the Walking Dead befindet sich darunter auch Tales of the Walking Dead. Der jüngste Ableger des Zombie-Universums wartet mit einem ganz besonderen Konzept auf.

Bei Tales of the Walking Dead haben wir es mit einer Anthologieserie zu tun. Das bedeutet, dass jede Folge eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt. Die 1. Staffel umfasst insgesamt sechs Kapitel. Nun wurde der erste Schwung an Schauspielenden enthüllt. Auch die kreativen Köpfe hinter den Kulissen stehen fest.

Cast und Crew von Tales of the Walking Dead enthüllt

Der Hollywood Reporter hat die wichtigsten Infos zusammengefasst. Mit Tales of the Walking Dead könnte sich das Franchise – zumindest zum Teil – neu erfinden. Passend dazu setzt sich der Cast aus unerwarteten wie vielversprechenden Namen zusammen.

Der Cast von Tales of the Walking Dead:

Welche Rollen Terry Crews und Co. spielen, ist unklar. Ebenfalls wissen wir nicht, ob die fünf Schauspielenden gemeinsam in einer Episode auftreten oder jeweils ihr eigenes Abenteuer anführen. Nicht zuletzt soll Tales of the Walking Dead auch altbekannte Figuren zurückbringen. Konkrete Namen gibt es noch nicht.

Die kreativen Köpfe hinter Tales of the Walking Dead

Al-Mansour, Kampmeier und Weyr setzen jeweils eine Folge um. Satrazemis, der schon zahlreiche Episoden von The Walking Dead und Fear the Walking Dead gedreht hat, übernimmt die verbleibenden drei Kapitel. Als Showrunner fungiert Channing Powell, seines Zeichens ebenfalls ein The Walking Dead-Veteran.

Wann und wo Tales of the Walking Dead in Deutschland seine Premiere feiert, bleibt abzuwarten. In den USA wird der Start der Anthologieserie im Sommer 2022 auf AMC erwartet. In Deutschland könnte die Veröffentlichung auf Disney+ (The Walking Dead) oder Amazon Prime (Fear the Walking Dead) stattfinden.

Alle The Walking Dead-Starts 2022 im Überblick

The Walking Dead Staffel 11B – 8 neue Folgen ab 21. Februar 2022 bei Disney+

– 8 neue Folgen ab 21. Februar 2022 bei Disney+ Fear the Walking Dead Staffel 7B – 8 neue Folgen ab 18. April 2022 bei Amazon

– 8 neue Folgen ab 18. April 2022 bei Amazon Tales of the Walking Dead – Start und dt. Anbieter: TBA

– Start und dt. Anbieter: TBA The Walking Dead Staffel 11C - 8 finale Folgen vsl. ab Herbst 2022 bei Disney+

- 8 finale Folgen vsl. ab Herbst 2022 bei Disney+ Fear the Walking Dead Staffel 8A - 8 neue Folgen vsl. Ende 2022 bei Amazon

Podcast: Was passiert nach dem The Walking Dead Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf den Anfang der 11. Staffel.

Wir verraten unseren Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?

