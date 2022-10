Die Quidditch-Szenen in Harry Potter konnte Daniel Radcliffe nur mit besonderer Hilfe meistern: Einem Bild von Cameron Diaz

Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Gelingen der ersten Harry Potter-Filme hat Cameron Diaz ganz unwissentlich geleistet. Wie es dazu kam, verrät Tom Felton in seinem neuen Buch.

Aktuell kommen viele spannende Behind-the-Scenes-Geschichten zu den Harry Potter-Filmen ans Licht. Grund dafür ist die Veröffentlichung von Beyond The Wand: The Magic and Mayhem Of Growing Up A Wizard *, den Memoiren von Draco Malfoy-Darsteller Tom Felton. Darin findet völlig unerwartet auch Cameron Diaz Erwähnung.

Diaz war als Schauspielerin an keinem einzigen Harry Potter-Set zugegen und dennoch hat sie einen wichtigen Beitrag geleistet, dass vor allem die aufwendigen Quidditch-Szenen so gut funktionieren. Wie AV Club zusammenfasst, wurde ein Bild von ihr an eine Stange geklebt, um die Blicke der Schauspielenden zu lenken.

Ohne Cameron Diaz sähen die Quidditch-Szenen in Harry Potter deutlich chaotischer aus

Bei großen Fantasy-Blockbustern wie Harry Potter und der Stein der Weisen wird sehr viel mit digitalen Effekten gearbeitet, die erst im Rahmen der Postproduktion ihren Weg in den Film finden. Damit sich die Schauspielenden bei den Dreharbeiten dennoch an etwas orientieren können, werden oft Tennisbälle in die Höhe gehalten.

Hier kam Cameron Diaz zum Einsatz, wie Tom Felton schreibt:

Manchmal gab es dort oben mehr als nur einen Tennisball, und da einer dem anderen sehr ähnlich sah, gaben sie uns nach einer Weile mehr individuelle Objekte zum Anstarren. Wir haben Bilder von etwas oder jemandem ausgewählt, der uns am Herzen liegt. Daniel Radcliffe hatte ein Bild von einer besonders schönen Cameron Diaz.

Im fertigen Film ist von Diaz natürlich nichts zu entdecken. Wenn wir jetzt aber das nächste Mal das Quidditch-Spiel in Harry Potter und die Kammer des Schreckens schauen, können wir davon ausgehen, dass sich Daniel Radcliffes Blick nicht auf den goldenen Schnatz fokussiert, sondern auf einan einer Stange.

