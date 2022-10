Die Ringe der Macht: Wann startet Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie bei Amazon?

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird mit einer 2. Staffel auf Amazon fortgesetzt. Aber wie lange müssen wir warten, bis es zurück nach Mittelerde geht?

Nachdem Fans Jahre lang geduldig auf den Start von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht warten mussten, ist die aus acht Folgen bestehende erste Staffel von Amazons teuerster Serien-Produktion nun schon wieder fast vorbei. Und das Warten beginnt von Neuem.

Das auf insgesamt 5 Staffeln ausgelegte Fantasy-Epos verabschiedet sich in die lange Pause. Genug Zeit, um die vielen schockierenden Enthüllungen zu verarbeiten und fleißig Theorien zur Fortsetzung in Staffel 2 zu schmieden. Eine Frage die Fans besonders quälen wird: Wann wird Die Ringe der Macht Staffel 2 bei Prime Video starten?

Die Ringe der Macht Staffel 2 startet wohl erst 2024 bei Amazon

Die schlechte Nachricht zuerst: Die zweite Staffel wird mit großer Sicherheit nicht 2023 zu sehen sein – obwohl die bereits gedreht wird. Die Dreharbeiten zu den acht neuen Folgen laufen bereits seit dem 3. Oktober. Die Produktion würde dafür von Neuseeland nach Großbritannien verlagert, wo auch die kommenden Season gefilmt werden.

© Amazon Saurin is coming

Der Herr der Ringe ist extrem aufwändig zu produzieren. Gerade die Postproduktion samt der imposanten visuellen Effekte verschlingt viel Zeit. Amazon Studios-Chefin aber versprach im Interview mit Variety höchste Dringlichkeit, die nächste Staffel alsbald an den Start zu bringen:

Wir wollen die Zeit zwischen den Staffeln so kurz wie möglich halten, aber wir wollen die Messlatte genauso hoch halten. Es braucht so lange, wie es braucht.[...] Wir geben Gas.

Co-Showrunner Patrick McKay ist da schon etwas weniger optimistisch und erklärt gegenüber dem Hollywood Reporter, dass er voraussichtlich mindestens zwei Jahre an Staffel 2 arbeiten würde. Auf einen Start vor 2024 auf Prime Video können wir also nicht hoffen.

Epische Schlacht und mehr Herr der Ringe-Charaktere in Staffel 2

Auch wenn zur Handlung der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht bisher noch nichts bekannt ist, gaben die beiden Showrunner Patrick McKay and J.D. Payne dem Hollywood Reporter bereits einen kleinen Einblick, worauf sich Fans in den neuen Folgen freuen können. In Staffel 2 sollen noch mehr ikonische Mittelerde-Orte zu sehen sein und weitere bekannte Herr der Ringe-Charaktere auftreten.

Der spannendste Tease aber: Es soll eine gewaltige Schlacht auf dem Plan stehen, welche sich über zwei komplette Episoden erstreckt. Tolkien-Fans haben nun mehr als genug Zeit, um sich auszumalen, welches epische Gefecht in Staffel 2 zu seinen sein könnte. Steht eventuell bereits der erste Krieg zwischen den Elben und Sauron im Zeiten Zeitalter bevor? Dafür müssten aber erstmal 20 Ringe der Macht geschmiedet werden.

