Die rührendste Szene im neuen Superman-Film steht jetzt schon fest – dank einer großartigen Casting-Überraschung

Der Dreh des neuen Superman-Films ist in vollem Gange. Überraschenderweise soll auch der Sohn des früheren DC-Darstellers Christopher Reeve einen Auftritt haben. Bilder zeigen ihn am Set.

Dagegen kommt selbst Henry Cavill nicht an: Gerade für viele ältere Superman-Fans ist immer noch dessen erster Kino-Darsteller Christopher Reeve der einzig wahre DC-Überheld. Der neue Superman-Film soll dessen Erbe auf rührende Weise ehren: Reeves Sohn Will wird in einem Cameo-Auftritt zu sehen sein.

Superman-Bilder zeigen Christopher Reeves Sohn bei den Dreharbeiten

Wie Variety berichtet, hat Will Reeve, eigentlich Journalist, für den neuen Superman-Film von James Gunn eine kleine Rolle übernommen. Er soll einen TV-Reporter spielen. Weitere Details zum Auftritt sind noch nicht bekannt, Bilder von den Dreharbeiten mit Reeve gibt es bereits.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Die Twitter-Bilder entstammen ursprünglich einem Artikel von Cleveland.com . Sie zeigen unter anderem eine innige Umarmung mit Regisseur Gunn, dem die Verbindung zu Reeves' Vermächtnis sehr wichtig zu sein scheint: Schon das neue Kostüm von DC-Darsteller David Corenswet erinnert stark an die Christopher Reeve-Ära.

Reeve verkörperte den Mann aus Stahl zwischen 1978 und 1987 in insgesamt vier Filmen. Ab 1995 war der Darsteller nach einem tragischen Reitunfall vom Genick abwärts gelähmt. Trotz seiner körperlichen Einschränkungen trat er immer wieder in Filmen und Serien auf, unter anderem auch in der Superman-Serie Smallville. 1994 verstarb er an Herzversagen.

Wann kommt der neue Superman-Film ins Kino?

Wie genau der Auftritt von Christopher Reeves Sohn Will aussieht, werden wir erst in über einem Jahr erfahren. Superman soll am 10. Juli 2025 im Kino erscheinen. Neben David Corenswet und Will Reeve ist unter anderem Nicholas Hoult (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit) als DC-Bösewicht Lex Luthor vor der Kamera zu sehen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

