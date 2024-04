Der spannendste Sci-Fi-Film des Jahres: Erstes Bild aus Megalopolis von Francis Ford Coppola enthüllt

Dieses Jahr kehrt Meisterregisseur Francis Ford Coppola mit dem Science-Fiction-Epos Megalopolis auf die große Leinwand zurück. Jetzt wurde endlich das erste Bild aus dem Film veröffentlicht.

Viele Filmfans hatten bereits den Glauben daran verloren, dass wir Megalopolis jemals auf der großen Leinwand sehen werden. Seit Dekaden plant Francis Ford Coppola (Der Pate) die Umsetzung des riesigen Science-Fiction-Films, für den er zuletzt sogar Teile seines Weinguts verkaufte. Immer wieder ist das Projekt aber auseinandergefallen.

Mit 120 Millionen US-Dollar, die Coppola aus eigener Tasche finanzierte, ist Megalopolis nun gegen alle Widerstände doch entstanden. In Cannes wird das Sci-Fi-Epos in wenigen Tagen seine Premiere feiern. Jetzt gibt es das erste richtige Szenenbild aus dem Film. Ja, Megalopolis existiert wirklich! Und er rückt in greifbare Nähe.

Francis Ford Coppolas Sci-Fi-Epos: Erstes Bild aus Megalopolis mit Adam Driver und Nathalie Emmanuel

Im Februar enthüllte Coppola auf seinem Instagram-Account ein düsteres Promo-Bild zu Megalopolis. Vanity Fair bringt uns den ersten Blick auf die beiden Stars des Films: Adam Driver (Kylo Ren aus den Star Wars-Sequels) und Nathalie Emmanuel (Missandei aus Game of Thrones). Nachfolgend könnt ihr euch das Bild anschauen.

Die Geschichte von Megalopolis dreht sich um einen jungen Architekten, der von einer utopischen Zukunft träumt. Er will die zerstörte Stadt, in der er lebt, grunderneuern. Doch ihm gegenüber steht ein sehr pragmatischer Bürgermeister (gespielt von Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito), der nichts mit seinen Träumen anfangen kann.

Coppola wurde beim Schreiben des Drehbuchs u.a. von der römischen Geschichte und den Werken von H.G. Wells inspiriert. Besonders der Sci-Fi-Klassiker Was kommen wird (im Original: Things to Come) hat es ihm angetan.

Gegenüber Vanity Fair erklärt Coppola:

Der Grundstein für Megalopolis wurde gelegt, als ich als Kind Things to Come von H.G. Wells sah. In diesem Korda-Klassiker aus den 1930er Jahren geht es um den Aufbau der Welt von Morgen und er hat mich schon immer begleitet, zuerst als der Wissenschaftler in meiner Jugend, der ich war, und später als Filmemacher.

Sci-Fi-Epos: Wann startet Megalopolis im Kino?

Bisher hat Megalopolis keinen offiziellen deutschen Kinostart. Der Grund dafür ist ein einfacher: Coppolas Film hat hierzulande noch keinen Verleih gefunden. Die Cannes-Premiere ist dafür in trockenen Tüchern. Am 17. Mai 2024 wird Megalopolis erstmals der Fachpresse gezeigt, nachdem im März eine Vorführung für Hollywood-Persönlichkeiten und Coppolas Freundeskreis stattgefunden hatte.