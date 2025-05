Die Sendung mit der Maus begeistert seit über 50 Jahren ‒ doch am Anfang stand sie in der Kritik

Die Sendung mit der Maus begeistert bis heute Jung und Alt vor den Fernsehbildschirmen. Doch inzwischen ist die Maus auch digital unterwegs.

Wer kennt sie nicht: Die berühmte Titelmelodie der Sendung mit der Maus ertönt und die Themen werden vorgestellt – erst auf Deutsch, dann in einer Fremdsprache. Das ikonische Intro war die Grundlage für eine legendäre Sendung, die bis heute Bestand hat. Ein Überblick über die Sendung mit der Maus und ihre berühmten Lach- und Sachgeschichten.



Die Sendung mit der Maus stand anfangs in der Kritik

Die Sendung mit der Maus wurde 1971 von Armin Maiwald konzipiert und realisiert. Die Idee war, das bis dahin eher trockene Bildungsfernsehen für Kinder auf eine heitere Art und Weise zu gestalten. Auch die Konkurrenz Sesamstraße hatte keinen verbindlichen Bildungsauftrag.



Doch Die Sendung mit der Maus stand anfangs in der Kritik. Denn in den ersten Jahren wurden die Sachgeschichten ohne Off-Text ausgestrahlt. Das heißt, der Erklärteil mit der Maus wurde in alter Stummfilmtradition umgesetzt. Im Laufe der Zeit hat sich die Sendung mit der Maus jedoch zu dem entwickelt, was sie heute ist.

Die Sendung mit der Maus: Das Erfolgsrezept bis heute

Das Hauptmerkmal der Sendung mit der Maus ist die Aufteilung in Lach- und Sachgeschichten. Die Sachgeschichten sollen den Kindern Wissen vermitteln. Hierbei gibt es keine Grenzen in der Thematik, Hauptsache es wird kindgerecht vermittelt. Meistens kommen 2 Sachgeschichten pro Sendung vor.



Den Gegenpol bilden die Lachgeschichten, bei denen es sich meist um in sich geschlossene Zeichentrickfilme handelt. Sie haben nichts mit der Maus oder dem Elefanten zu tun und stehen für sich. Einige bekannte Figuren wurden in der Sendung mit der Maus gezeigt und so den Kindern näher gebracht, wie z.B. der kleine Maulwurf, Käpt’n Blaubär, Peppa Wutz oder Shaun das Schaf. Mittlerweile wird versucht, mit der Lachgeschichte einen groben Bezug zur Sachgeschichte herzustellen.



Zwischen den Lach- und Sachgeschichten sind die Maus-Spots zu sehen. Hier ist die Maus mit dem Elefanten und der Ente in einem 30-Sekunden-Clip zu sehen.

Auch interessant: Warum Bernd das Brot bei Erwachsenen so beliebt ist

Von Stefan Raab bis zu Videospielumsetzungen der Maus

Nach 50 Jahren hat sich die Maus den verdienten Platz in der deutschen Popkultur ergattert. So wurde die berühmte Titelmelodie 1996 von Stefan Raab aufgegriffen und zum Chart-Hit “Hier kommt die Maus” umgesetzt. Raabs Song schaffte es bis auf Platz 2 der deutschen Charts.





Neben Maus-Merchandising-Artikeln wie Plüschtieren, Spielzeug und Kleidung wurden auch Maus-Videospiele veröffentlicht. Das erste Spiel mit dem Titel “Die Maus” erschien für den Game Boy. Wer etwas Aktuelleres von der Maus spielen möchte, kann zu “Frag doch mal...die Maus!” greifen. Das Spiel wurde ursprünglich für die Wii U entwickelt, ist aber auch für die Nintendo Switch erhältlich.



Die Maus hat es auch in den digitalen Raum geschafft

Die Sendung mit der Maus läuft nicht mehr nur im Fernsehen. Das Konzept der Lach- und Sachgeschichten hat mittlerweile auch auf YouTube Einzug gehalten, wo entweder die komplette Sendung oder einzelne Lach- und Sachgeschichten hochgeladen werden.

Einen Überblick über den offiziellen digitalen Auftritt der Maus gibt es übrigens auf ihrer Website. “Die Seite mit der Maus” zeigt alles, was es rund um die Maus und den Elefanten zu sehen und zu hören gibt. Auf der Elefantenseite können Kinder sogar programmieren lernen.



Wo Die Sendung mit der Maus zu sehen ist

Die neueste Folge der Sendung mit der Maus wird am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr oder 11.30 Uhr im KiKA ausgestrahlt. Die Folgen können aber auch auf YouTube oder in der ARD Mediathek angesehen werden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.