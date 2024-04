Die Stars eines der besten Horror-Filme aller Zeiten fühlen sich übergangen: 25 Jahre später kämpfen sie gegen ihre miese Bezahlung

Stellt euch vor, ihr dreht einen der erfolgreichsten Horror-Filme aller Zeiten, aber weder angemessene finanzielle Anerkennung noch Karrierechancen folgen. Dagegen wehren sich drei Genre-Stars.

Der Found Footage-Hit Blair Witch Project von 1999 ist einer der finanziell erfolgreichsten Independent-Filme aller Zeiten. Mit einem schlanken Budget von ursprünglich nur 35.000 US-Dollar (vor Marketing und Rechteverkauf) ließ der unheimliche Horror-Campingtrip die Kinokassen zum Klang von sage und schreibe 248 Millionen klingeln. Als wäre echtes Hexenwerk im Spiel gewesen.

Es folgten zwei sehr unterschiedliche Sequels mit Blair Witch 2: Book of Shadows und Blair Witch, die weder finanziell noch kritisch an den Erfolg anknüpfen konnten. Und während Lionsgate mit der Horror-Schmiede Blumhouse bereits das Reboot plant, kämpfen die drei Filmstars des Originals aktuell um Anerkennung, wie Slash Film berichtet. Sie fühlen sich schmerzhaft übergangen.

Horror-Stars wollen ein Stück vom süßen Hexenhaus

Rei Hance (früher bekannt als Heather Donahue), Joshua Leonard und Michael C. Williams sind vermutlich keine Namen, die ihr ad hoc aus dem Armel schütteln könntet. Sie waren das fiktionalisierte Dokumentar-Team aus Blair Witch Project, von dem das effektive Marketing zum Film behauptete, sie seien tatsächlich verschollen gegangen.

Acht Tage lang kämpften sie sich mehr oder weniger alleingelassen für die Dreharbeiten durch den Wald im ländlichen Maryland. Dabei improvisierten größtenteils ihre Dialoge, übernahmen die Arbeit an der Kamera und reagierten erstaunlich authentisch auf allen möglichen Hexenspuk, denen ihnen die Regisseure Daniel Myrick und Eduardo Sánchez nachts zumuteten.

Arthaus Rei Hance in Blair Witch Project

Da der Film keine Gewerkschaftsproduktion war, wurden sie mit je 300.000 Dollar Gage/Buyout abgespeist und genossen keinerlei Beteiligung am Erfolg des Streifens. In ihren 20ern kam ihnen das wie viel Geld vor. Mittlerweile seien sie aber "grauer, mürrischer, weiser und viel weniger ängstlich, wenn es darum geht, für die eigenen Rechte und die jener einzustehen, die durch ein entmenschlichendes System in ähnliche kompromittierte/ausbeuterische Situationen kommen."

So beschreibt Leonard es in seinem Facebook-Post , der als Appell an die Verantwortlichen von Lionsgate gerichtet ist. Auch die Regisseure und Producer des Originalfilms kommen dort zu Wort.

Was fordern die ehemaligen Blair Witch-Stars?

Womöglich vom erfolgreichen Arbeitskampf des Hollywood-Streiks 2023 inspiriert, fordern Hance, Leonard und Williams von Lionsgate die Zahlung von vergangenen und zukünftigen Tantiemen, die sie bei angemessenem Gewerkschaftsvertrag erhalten hätten. Zusätzlich wünschen sie sich, bei kommenden Blair Witch-Projekten konsultiert und gegebenenfalls involviert zu werden. Darüber hinaus wünschen sie sichein Blair Witch-Stipendium, mit dem jährlich ein Nachwuchsfilmprojekt mit 60.000 Dollar unterstützt wird.

Im unterstützenden Statement der Original-Filmemacher heißt es:

Während wir uns dem 25. Jubiläum von Blair Witch Project nähern, wird unser Stolz in die Storywelt, die wir geschaffen haben, durch die jüngste Ankündigung eines Reboots durch die Horror-Ikonen Jason Blum und James Wan bestätigt. Während wir, die Filmemacher des Originals, das Recht von Lionsgate respektieren, ihr intellektuelles Eigentum beliebig zu monetarisieren, müssen wir die signifikanten Beteiligungen des Original-Casts hervorherben. [...] Wir feiern das Vermächtnis unseres Films und glauben gleichermaßen daran, dass Schauspieler:innen es verdienen, für ihre andauernde Verbindung zum Franchise gefeiert zu werden.

Gemessen am Erfolgsfaktor des Films sind 300.000 Dollar eine vergleichsweise niedrige Gage. Dass Lionsgate sich aber aus retroaktiver Wertschätzung dazu hinreißen lässt, weiteres Geld an die ehemaligen Horror-Stars zu zahlen, werden viele Fans bezweifeln. Ob das Trio seine juristischen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft hat, ist nicht bekannt.

Wo kann man Blair Witch Project streamen?

Wenn ihr euch 25 Jahre später auch noch mal von der unheimlichen Qualität des Blair Witch-Originalfilms überzeugen wollt, könnt ihr das zum Beispiel mit Flatrate beim Amazon-Channel Moviecult oder bei MagentaTV. Alternativ gibt es ihn als Leih- und Kauftitel bei Google Play, Apple TV, Amazon und Co. Die drei Stars haben nur leider nichts mehr davon.