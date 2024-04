Heute läuft ein 4 Stunden langer Sci-Fi-Marathon im TV, der von Minute zu Minute besser wird

Im Fernsehen könnt ihr heute Abend gleich in zwei verschiedene Science-Fiction-Welten eintauchen. In beiden erwartet uns ein unerbittlicher Überlebenskampf im dystopischen Setting.

In den 2010er Jahren regierten nicht nur Superheld:innen auf der großen Leinwand. Auch das Science-Fiction-Kino hatte einiges zu bieten, besonders im Bereich dystopischer Jugendbuchverfilmungen. Angestoßen vom Erfolg der Hunger Games-Filme wurden in der vergangenen Dekade zahlreiche ähnliche Adaptionen in die Wege geleitet, von Die Bestimmung – Divergent über Seelen bis zu Hüter der Erinnerung – The Giver.

Heute Abend könnt ihr den Beginn von zwei der populärsten dieser Sci-Fi-Reihen im Fernsehen schauen, konkret den ersten Teil der Maze Runner-Saga und den blutigen Auftakt der Hungerspiele mit Katniss Everdeen.

Film Nr. 1 beim Sci-Fi-Marathon: Maze Runner entführt in ein Endzeit-Labyrinth voller Gefahren

Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth kam 2014 ins Kino und basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von James Dashner. Die Geschichte dreht sich um Thomas (Dylan O'Brien), der ohne Erinnerung an sein altes Leben mit anderen Jugendlichen in einem Labyrinth aufwacht, das jede Nacht seine Form ändert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Maze Runner schaunen:

Maze Runner - Die Auserwählten Im Labyrinth - Trailer (Deutsch) HD

Fortan versucht er mit den anderen, einen Weg aus dem Labyrinth zu finden. Doch in den langen Gängen warten allerlei finstere Gefahren. Und wenn sie es nicht vor Anbruch der Dunkelheit nach draußen oder zurück in die Mitte schaffen, werden sie dort einen bitteren Tod sterben. Wer in aller Welt hat sie nur in diese Situation gebracht?

Film Nr. 2 beim Sci-Fi-Marathon: Katniss Everdeen kämpft bei den Hungerspielen um ihr Leben

Direkt im Anschluss läuft der Ursprung des Young-Adult-Dystopie-Hypes: Die Tribute von Panem – The Hunger Games. Zwei Jahre vor Dylan O'Briens Sprints durch das Labyrinth des Todes musste sich Jennifer Lawrence bei den 74. Hungerspielen einer nicht weniger tödlichen Prüfung unterziehen, ehe sie den Funken der Revolution entfachte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Tribute von Panem schauen:

Die Tribute von Panem - The Hunger Games - Trailer (Deutsch) HD

Als Katniss Everdeen kämpft Lawrence in einer riesigen Arena um ihr Leben. Wie bei Maze Runner entpuppt sich in der von Suzanne Collins erdachten Geschichte nicht nur der Ort als Gefahrenquell. Auch den Menschen, mit denen Katniss in der Arena gefangen ist, kann nicht vertraut werden. Am Ende der Hungerspiele steht nur ein:e Sieger:in.

Wann laufen Maze Runner und Die Tribute von Panem im TV?

Der große Sci-Fi-Marathon mit Maze Runner und Die Tribute von Panem beginnt heute Abend um 20:15 Uhr bei Kabel eins. Zusammen gehen die Filme etwas mehr als vier Stunden. Mit Werbeunterbrechung zieht sich der Marathon bis 01:20 Uhr.

Maze Runner startet um 20:15 Uhr und geht bis 22:35 Uhr

startet um 20:15 Uhr und geht bis 22:35 Uhr Die Tribute von Panem startet um 22:35 Uhr und geht bis 01:20 Uhr

Alternativ könnt ihr Maze Runner bei Disney+ im Streaming-Abo schauen. Die Tribute von Panem steht beim ALLSTARS-Channel von Amazon Prime Video als Stream zur Verfügung. Beide Filme gibt es auch auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc.

