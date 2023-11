Die Therapie: Der Täter verrät sich schon in Folge 1 und die Szene dauert nur 78 Sekunden

Wir erklären das Ende von Die Therapie anhand einer Szene, die sich am Anfang der Amazon-Serie abspielt. Im Rückblick offenbart sie die Psyche des Täters. Es folgen Spoiler zu allen Folgen Die Therapie.

In Die Therapie ist nichts, wie es scheint. Von der ersten Minute an arbeitet die Amazon-Serie auf eine Enthüllung hin, die die mitunter verwirrend aneinander geschnittenen Handlungsabrisse zusammenschnürt. Doch der Sebastian Fitzek-Thriller streut schon früh Hinweise zur Auflösung am Ende.

Die vielleicht wichtigste Szene sowie ihre Verbindung zur Wendung im Finale erklären wir hier.

sowie ihre Verbindung zur Wendung im Finale erklären wir hier. Da sich dieser Artikel an Lesende richtet, die die Serie bereits komplett gesehen haben, folgen Spoiler zu allen Folgen Die Therapie.

Die Therapie verrät das Ende schon in Folge 1: Um diese Szene geht es

In Episode 1 von Die Therapie verkündet Viktor Larenz' Tochter Josy (Helena Zengel): Sie möchte sich Ohrlöcher stechen lassen. Ein normaler Wunsch einer jungen Teenagerin, der häufig zu Streit zwischen Nachwuchs und Erziehungsberechtigten führt. Larenz erlaubt Josy den Körperschmuck – scheinbar. "Vertrau mir", flüstert er seiner besorgten Ehefrau (Andrea Osvárt) zu.

Amazon Die Ohrring-Szene in Die Therapie

Im Tattoo-Studio angekommen lässt der Vater (Stephan Kampwirth) sich zunächst selber ein Loch ins Ohr stechen – vorgeblich, um die Tochter zu beruhigen. Er will vermeintlich demonstrieren, wie harmlos der Stech-Vorgang ist. Beim Stich zuckt er zusammen. Die Wunde blutet ungewöhnlich stark, der ganze Prozess geht schnell und rau vonstatten. Josy ist sichtlich abgeschreckt, von dem, was sie gesehen hat und will doch keine Ohrlöcher mehr. Die Tätowiererin zwinkert Larenz kurz zu: Die beiden haben ein Arrangement getroffen und der Plan ist aufgegangen.

Falls ihr die Szene nochmal schauen wollt: Sie beginnt in Folge 1 bei Minute 16:43 und geht bis Minute 18 – nur 77 Sekunden, in denen Viktor Larenz sein gesamtes Innenleben offenbart.

Was bedeutet die Szene im Zusammenhang mit dem Ende von Die Therapie?

Was die Szene über das Vater-Tochter-Verhältnis verrät: In der ersten Folge ohne weiteren Kontext kann die Szene wie ein übermotivierter Versuch wirken, ein Kind vor einer übereilten Entscheidung zu bewahren. Dabei ist Larenz' Verhalten hochproblematisch. Der Konflikt zwischen Kind und Erziehungsberechtigten wird hier nicht ausdiskutiert. Auch das offene Verbot, das zu einem Streit führen würde, wählt der Vater nicht. Er entscheidet sich für: Manipulation. Er hintergeht seine Tochter.

Amazon Josy und Viktor Larenz

Larenz spielt seiner Josy eine falsche Realität vor, um sie zu kontrollieren. Die Piercing-Szene verrät sehr früh in der Serie, wie die Beziehung zwischen Vater und Tochter funktioniert. Oder eher: nicht funktioniert.



Wie die Szene zur finalen Enthüllung von Die Therapie passt: Die letzte Folge enthüllt, dass Viktor Larenz seine Tochter Josy jahrelang vergiftete, weil er unter dem Münchhausen-by-proxy-Syndrom leidet. Es liegt vor, wenn "eine Person anstelle einer Selbstschädigung einer anderen Person Schaden zufügt." Betroffene führen Beziehungen, die von "Misstrauen, Täuschung und Verrat" geprägt sind, schreibt das Ärzteblatt .

Mehr zum Thema:

Larenz will seine Tochter nicht verlieren und schwächt sie, um sie ans Haus zu fesseln. Von hier aus lenkt er ihr gesamtes Leben. Wir erfahren, dass Larenz Josy fast ertränkte und zum Sterben zurückließ. Seine Tochter wurde nicht entführt, wie die Serie und ihre Hauptfigur lange suggerieren. Larenz' Frau versteckte Josy vor ihrem Vater. Der einzige Täter in Die Therapie ist der Therapeut selbst: Larenz.

Das Theaterstück im Tattoo-Studio und die Vergiftungen sind Teil desselben Larenz-Spiels: Er steuert jede Bewegung seiner Tochter. Egal, um welchen Preis.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.