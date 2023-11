Dagegen sieht selbst The Boys alt aus: Bei Amazon gibt es jetzt ein Superhelden-Gemetzel, das eine über 2 Jahre alte Geschichte fortsetzt

Invincible Staffel 2 ist nach mehr als zwei Jahren Wartezeit endlich bei Amazon. Der extreme Gewaltfaktor der Superhelden-Serie übertrifft selbst The Boys.

Das Superhelden-Dasein ist ein einziger Schlachthof. So stellt es sich zumindest bei The Boys dar. Bei Amazon Prime kehrt jetzt allerdings eine Serie zurück, die in Sachen Gewalt selbst die Abenteuer von Billy Butcher (Karl Urban) und Co. in den Schatten stellt. Staffel 2 der Animationsserie Invincible läuft heute im Stream an.

Bei Amazon Prime: The Boys-Konkurrenz kehrt nach über 2 Jahren zurück

Invincible dreht sich um den Teenager Mark Grayson (Stimme im Original: Steven Yeun), der ein Doppelleben führen muss: Einerseits ist er ein normaler Jugendlicher mit Akne und Stimmbruch, andererseits aber auch der Sohn des gefeierten Superhelden Omni-Man (J.K. Simmons). Als sich auch bei Mark übernatürliche Kräfte manifestieren, lernt er eine blutrünstige neue Welt kennen.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Invincible Staffel 2 an:

Invincible - S02 Trailer (English) HD

In Sachen explizite Gewalt spielt Invincible definitiv in derselben Liga wie The Boys. Darüber hinaus sind der Animationsserie von vorneherein weniger Grenzen gesetzt: Was im Billy Butcher-Abenteuer Tonnen an Kunstblut fordert, ist hier nur durch die Vorstellungskraft und Budget von Autoren und Animatoren begrenzt.

Die erste Staffel der Amazon Prime-Serie lief im März 2021, seit Graysons letzten blutigen Abenteuern sind also etwa zweieinhalb Jahre vergangen. Die neue Staffel soll acht Folgen haben, die in wöchentlichem Rhythmus erscheinen.

