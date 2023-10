Vergesst Die Therapie: Bei Amazon gibt es einen noch spannenderen Thriller, der deutlich düsterer endet als die Sebastian Fitzek-Serie

Ihr sucht ähnliche Filme oder Serien wie Die Therapie? Bei Amazon könnt ihr einen extrem guten Thriller streamen, der einige überraschende Parallelen aufweist.

Seit wenigen Tagen läuft bei Amazon Prime * die erste Serien-Adaption eines Sebastian Fitzek-Romans. 2006 erschien der Thriller Die Therapie, der zu den frühen Erfolgen des Autors gehört. In der sechsteiligen Serie verliert ein Vater seine Tochter in einem Arztwartezimmer. Was ist wirklich passiert? Der Rest der Handlung wird zu einer verstörenden Reise in die Psyche des renommierten Therapeuten Viktor Larenz.

Das Setting, Story-Elemente und verschiedene Twists erinnern stark an ein echtes Spannungsmeisterwerk: Shutter Island von Martin Scorsese, den ihr bei Amazon leihen könnt *. Euch kommt der Vergleich komisch vor? In diesem Artikel zeigen wir die auffallenden Parallelen zwischen Amazon-Serie und Scorsese-Thriller – und einen gewaltigen Unterschied.

Bei Amazon streamen: Das ist die bessere Die Therapie-Alternative

Der Spoiler-freie Vergleich zwischen Die Therapie und Shutter Island: In dem Mystery-Thriller spielt Leonardo DiCaprio den U.S. Marshal Teddy Daniels. Daniels wird zusammen mit seinem Kollegen Chuck Aule (Mark Ruffalo) auf eine Insel geschickt. Die Insel beherbergt eine psychiatrische Klinik. Eine Patientin entfloh, aber niemand weiß, wie. Oder wohin.

Wie in Die Therapie ist in Shutter Island nichts, wie es scheint. Ein Krimi verwandelt sich in einen Psycho-Thriller. Die Zuschauenden werden lange bewusst in die Irre geführt, erst nach und nach gibt der Plot seine Geheimnisse preis – bis ein Twist den gesamten Film verändert. In beiden Geschichten steht zudem eine raue Insel im Zentrum: bei dem Martin Scorsese-Thriller die titelgebende Shutter Island vor der Küste von Massachusetts und in Die Therapie das erfundene Parkum in der Nordsee. Beide Thriller beginnen ihre Geschichten mit der Überfahrt auf die jeweilige Einöde.

Der Vergleich zwischen Die Therapie und Shutter Island mit Spoilern: Die wichtigsten Parallelen ergeben sich erst in der zweiten Hälfte von Die Therapie bzw. Shutter Island:

Viktor Larenz (Stephan Kampwirth) in Die Therapie und Teddy in Shutter Island verarbeiten eine traumatische, unverzeihliche Tat, die mit dem (vermeintlichen) Tod ihrer Kinder zu tun hat.

Beide Hauptfiguren verweigern die Realität, weil sie unerträglich ist.

Beide Figuren werden von Psychiatern "therapiert" – aus den jeweiligen Therapie-Durchbrüchen ergeben sich die Twists.



Der eigentlich Plot dreht sich letztlich darum, zu dem schweren Geheimnis vorzudringen, das in ihren Seelen brodelt. Die jeweils zu Beginn verschwundenen Personen stoßen lediglich die Geschichte an.

Daraus ergibt sich bei beiden Storys ein extrem harter Twist, der in Die Therapie aber optimistischer aufgelöst wird als in Shutter Island.

Shutter Island endet deutlich düsterer als Die Therapie

Die Twists: Die Therapie enthüllt in ihrem Finale, dass Viktor Larenz seine Tochter Josy (Helena Zengel) jahrelang vergiftete, weil er unter dem Münchhausen Syndrom leidet. In einer Enthüllungsszene erfahren wir, dass Larenz seine Tochter fast ertränkte und zum Sterben zurückließ. Mit dieser Tat konnte er nicht leben.



In Shutter Island stellt sich am Ende heraus, dass Teddys Ehefrau die gemeinsamen Kinder tötete. Teddy wollte nicht wahrhaben, dass seine Frau psychisch krank ist. Die Realität dieser Tragödie erkennt er nicht an. Er baute sich stattdessen eine alternative Wirklichkeit.

Das Ende: In Die Therapie ist die Hauptfigur am Schluss "geheilt" – Larenz lebt mit seiner Schuld und versöhnt sich wieder mit seiner Tochter. Shutter Island endet auf einer deutlich düstereren Note: Teddy erleidet einen Rückfall, er kann seine traumatische Realität nicht akzeptieren.

Ihr könnt alle Folgen Die Therapie bei Amazon streamen. Shutter Island könnt ihr bei Amazon leihen.

